Η ουκρανική εισβολή στο Κουρσκ πιέζει τη Μόσχα

Για πρώτη φορά μετά τον B' Παγκόσμιο Πόλεμο ξένα στρατεύματα βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος. Ο Πούτιν αντιμετωπίζει μια νέα πρόκληση, την οποία δείχνει να υποτιμά. Στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, Ουκρανοί στρατιώτες κατεβάζουν ρωσικές σημαίες από δημόσια κτίρια και κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για να μεταφερθούν σε καταφύγια ή συγγενικά τους πρόσωπα.

Οι Ρώσοι πρόσφυγες περιμένουν στις ουρές για να λάβουν τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ανθρωπιστική βοήθεια. Από τότε που περίπου 10.000 Ουκρανοί στρατιώτες εισέβαλαν στη Ρωσία στις 6 Αυγούστου, «περισσότεροι από 121.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από εννέα συνοριακές περιοχές στη Ρωσία», μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν ωστόσο συνεχίζει να αποκαλεί την πρώτη εισβολή ξένων δυνάμεων στη Ρωσία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο υποτιμητικά «πρόκληση» του Κιέβου.

Επισήμως, οι παραμεθόριες περιοχές κοντά στην Ουκρανία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Κρεμλίνο έχει ανακηρύξει την περιοχή σε «ζώνη αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων», λες και υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή μια χούφτα μαχητές που πρέπει να εξουδετερωθούν.

Οι Ουκρανοί εξέθεσαν τον ρωσικό στρατό και τον Πούτιν

Εν τω μεταξύ τα ουκρανικά στρατεύματα ενισχύουν τις θέσεις τους, όπως σημειώνουν πλέον και Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ. Το Κίεβο συνεχίζει να μεταφέρει όπλα και στρατιωτική τεχνολογία στην περιοχή Κουρσκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που θα τον απασχολεί για πολλούς ακόμα μήνες, εκτιμά ο Αμερικανός στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κόφμαν σε ένα ρωσικό podcast της δεξαμενής σκέψης Carnegie από κοινού με τον ειδικό Αλεξάντερ Μπαούνοφ.

Ο Μάικλ Κόφμαν θεωρεί ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι εξέθεσε με την αιφνιδιαστική επίθεση τον ρωσικό στρατό, αλλά και τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Παράλληλα ωστόσο διαπιστώνει ότι η Δύση ενδέχεται να αποφύγει τη χορήγηση περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας, για να μην υπάρξει κλιμάκωση.



Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της ουκρανικής χερσαίας επίθεσης, το Κρεμλίνο δείχνει να βρίσκεται ακόμα σε σοκ και αργεί να ξαναβρεί τα πατήματά του. Πολλοί Ρώσοι εκφράζουν ανοιχτά την έκπληξή τους για το γεγονός ότι ο ουκρανικός στρατός εισέβαλε στη Ρωσία χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση. Ακόμη και πιστοί υποστηρικτές του προέδρου Πούτιν δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί στην περιοχή Κουρσκ.

Ο Ρώσος βουλευτής Αντρέι Γκουρούλιοφ αδυνατεί να φανταστεί ότι ουδείς αντιλήφθηκε τη συγκέντρωση στρατευμάτων στην ουκρανική πλευρά και τον κίνδυνο εισβολής: «Κανείς στη Ρωσία δεν αγαπάει την αλήθεια. Στις αναφορές όλοι θέλουν να ακούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα», δηλώνει με παράπονο ο στρατηγός εν αποστρατεία στην κρατική τηλεόραση.

Τίποτα δεν μπορεί να εξαναγκάσει τους Ρώσους σε διαπραγματεύσεις

Ο Ρώσος πολιτικός επιστήμονας Αλεξάντερ Μπαούνοφ καθιστά ωστόσο σαφές στο podcast του ότι ο Βλάνιτιμιρ Πούτιν δεν κινδυνεύει: «Δεν έχει επικριτές στη χώρα, δεν έχει ισχυρούς αντιπάλους», λέει ο ειδικός, ο οποίος ζει εξόριστος στο Βερολίνο. Πρόσφατα ο Ρώσος πρόεδρος κατάφερε να «απαλλαχθεί» από έναν ακόμα πολιτικό αντίπαλό του σε ανταλλαγή κρατουμένων. Πρόκειται για τον αντιπολιτευόμενο πολιτικό Ίλια Γιασίν, ο οποίος όπου βρει και όπου σταθεί χαρακτηρίζει έγκλημα τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή σχολιαστές επισημαίνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε πάντα την ικανότητα να αξιοποιεί προς όφελός του ακόμη και τις μεγαλύτερες κρίσεις. Είναι γνωστό ότι ο Πούτιν υποστηρίζει ότι η Δύση χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως εργαλείο για να επιφέρει τη διάλυση της Ρωσίας. Εδώ και καιρό η Μόσχα θεωρεί ότι η σύγκρουση για την Ουκρανία είναι στην ουσία πόλεμος δι' αντιπροσώπων.

Ο Αλεξάντερ Μπαούνοφ εκτιμά ότι με αφορμή την παρουσία δυτικών όπλων στην περιοχή Κουρσκ πολύ περισσότεροι Ρώσοι είναι έτοιμοι να πιστέψουν το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι το ΝΑΤΟ και η Δύση προσπαθούν στην πραγματικότητα να νικήσουν στρατιωτικά τη Ρωσία.

Στο Κίεβο, ο πρόεδρος Ζελένσκι πάντως δηλώνει ότι η επίθεση εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο και πως στόχος είναι να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα, έτσι ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Τονίζει δε ότι οι Ρώσοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει πόλεμος και έτσι να συνετιστούν. Ο Αλεξάντερ Μπαούνοφ όμως διαφωνεί και υπογραμμίζει: «Εννοείται ότι η Ρωσία δεν μπορεί να εξαναγκαστεί σε διαπραγμάτευση».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

