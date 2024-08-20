Αιγύπτιος πρόεδρος: Προειδοποιεί για τον κίνδυνο να επεκταθεί ο πόλεμος στη Γάζα 

Για τον κίνδυνο ο πόλεμος στη Γάζα να επεκταθεί περιφερειακά με τρόπο «που είναι δύσκολο να φανταστούμε» προειδοποίησε ο αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, στο Κάιρο, όπου συναντήθηκε με τον Μπλίνκεν.

«Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα πρέπει να είναι η αρχή ευρύτερης διεθνούς αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους και της εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών, καθώς αυτό είναι ο βασικός εγγυητής της σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε.

Ο Μπλίνκεν βρίσκεται στο Κάιρο, προερχόμενος από το Τελ Αβίβ, όπου συνάντησε χθες, Δευτέρα, τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να ασκήσει πίεση ώστε να σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα κατά τις διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονται για αργότερα αυτή την εβδομάδα, μολονότι παραμένουν ανεπίλυτα σημαντικά ζητήματα.

Ο αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκαν σήμερα στο Κάιρο για να συζητήσουν τρόπους για την προώθηση των διαπραγματεύσεων για μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενώ την ίδια ώρα η Χαμάς χαρακτήριζε «πράσινο φως» για τη συνέχιση του πολέμου δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τις οποίες το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα «κάνει πίσω» στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

Αυτοί «οι απατηλοί ισχυρισμοί (...) δεν αντανακλούν την αληθινή θέση του κινήματος, το οποίο επιθυμεί να επιτευχθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», αναφέρει η Χαμάς σε ανακοίνωση που εξέδωσε και στην οποία καταγγέλλει ένα «αμερικανικό πράσινο φως στην εξτρεμιστική σιωνιστική κυβέρνηση για να διαπράξει περισσότερα εγκλήματα εναντίον των αμάχων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

