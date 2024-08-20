Σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία στοχεύει η Ουκρανία μετά την εισβολή στο Κουρσκ

Η επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία ενδυναμώνει το Κίεβο να πιέσει για ειρηνευτικές συνομιλίες, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμη και αν το Κρεμλίνο αρνηθεί να στείλει διπλωμάτες του σε κατ' ιδίαν συναντήσεις.

Το μοντέλο της ειρηνευτικής συμφωνίας που συζητείται όλο και περισσότερο στο Κίεβο εμπνέεται από τη συμφωνία του Ιουλίου 2022 που επέτρεψε στην Ουκρανία να ξαναρχίσει τις εξαγωγές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα. Υπό αυτό το διπλωματικό σχήμα, η Ρωσία και η Ουκρανία εργάστηκαν σε χωριστές συμφωνίες, υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών και της Τουρκίας ως μεσάζοντες, χωρίς άμεση συμφωνία Μόσχας-Κίεβου.

Στο Κίεβο, υπάρχει η πεποίθηση ότι η προέλαση των στρατευμάτων του πέρα ​​από τα σύνορα στη ρωσική περιοχή Κουρσκ έχει ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας.

«Στην περιοχή του Κουρσκ, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα πώς το στρατιωτικό εργαλείο χρησιμοποιείται αντικειμενικά για να πειστεί [η Ρωσία] να εισέλθει σε μια δίκαιη διαπραγματευτική διαδικασία» δήλωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει να έχει καμία διάθεση για συζητήσεις.

«Για τι είδους διαπραγματεύσεις μπορούμε να μιλήσουμε με ανθρώπους που επιτίθενται αδιακρίτως στον άμαχο πληθυσμό και στις αστικές υποδομές ή προσπαθούν να δημιουργήσουν απειλές για τις εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας; Τι μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους;» είπε ο Πούτιν χωρίς ίχνος ειρωνείας, -σχολιάζει το Politico- δεδομένου του ιστορικού της Ρωσίας να ισοπεδώνει πόλεις της Ουκρανίας, να σκοτώνει αμάχους και να καταφεύγει σε εκβιασμό για τον κατεχόμενο από τη Ρωσία ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Το μοντέλο της Μαύρης Θάλασσας θα γεφυρώσει αυτό το αδιέξοδο, ανέφεραν στο Politico δύο ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι. «Αυτό είναι το σχέδιο στο οποίο στοχεύουμε» δήλωσε αξιωματούχος κοντά στο γραφείο του Ουκρανού προέδρου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η βάση για αυτό που θέλει η Ουκρανία είναι ένα σχέδιο 10 σημείων που καταρτίστηκε από τον Ζελένσκι το 2022, το οποίο καλύπτει μια σειρά θεμάτων, όπως η επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια, η αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων.

Μάλιστα, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι και υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής Αντρέι Γέρμακ δήλωσε στην European Pravda ότι συγκροτούνται 10 ομάδες εργασίας -συμπεριλαμβανομένων πρεσβευτών και εμπειρογνωμόνων- για να καταρτίσουν σχέδιο δράσης και χρονοδιαγράμματα.

Ωστόσο, το Κιέβο έχει ακόμη δρόμο μπροστά του. Πρέπει να εργαστεί πάνω σε ένα κοινό ειρηνευτικό σχέδιο με χώρες που συμφώνησαν να βοηθήσουν την Ουκρανία να εφαρμόσει τρία σημεία μιας πρώτης ειρηνευτικής φόρμουλας -πυρηνική και ενεργειακή ασφάλεια, επισιτιστική ασφάλεια και επιστροφή κρατουμένων- που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης ειρηνευτικής συνόδου κορυφής στην Ελβετία τον Ιούνιο.

Ο Ζελένσκι θέλει να προκύψει μια κοινή ειρηνευτική πρόταση από τις συναντήσεις που ξεκίνησε η Ουκρανία στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Ιουνίου. Οι φιλικές προς τη Ρωσία χώρες που συμμετέχουν στην εφαρμογή του ειρηνευτικού προγράμματος υποτίθεται ότι θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στη Μόσχα κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης συνόδου κορυφής για την ειρήνη που θέλει να διοργανώσει το Κίεβο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αλλά η Ρωσία έχει ήδη πει ότι δεν θα έρθει σε αυτή τη σύνοδο κορυφής και χαρακτήρισε τη φόρμουλα ειρήνης της Ουκρανίας «εντελώς απαράδεκτη» για το Κρεμλίνο.

Έτσι, οι Ουκρανοί αποφάσισαν ότι η Μόσχα χρειαζόταν κάποια ενθάρρυνση, λέγοντας ότι οι επιδρομές στη Ρωσία θα σταματήσουν όταν εξασφαλιστεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Όσο γρηγορότερα η Ρωσία συμφωνήσει, τόσο πιο γρήγορα θα σταματήσουν οι επιδρομές των ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων στο ρωσικό έδαφος» δήλωσε ο Heorhii Tykhyi, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Τουρκία δεν κρύβει την επιθυμία της να ενεργήσει ξανά ως ενδιάμεσος για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. «Η Τουρκία, όπως πάντα, είναι έτοιμη να διευκολύνει τη διαδικασία» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τον Ιούνιο. «Δεν θα διστάσουμε να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες».

Το POLITICO επικοινώνησε με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για περαιτέρω σχόλια, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.

Πηγή: skai.gr

