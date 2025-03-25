Αργεντινή: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους για την 49η επέτειο της επιβολής της χούντας, το 1976

Η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως προχωρά στον αποχαρακτηρισμό «όλων» των απορρήτων εγγράφων της υπηρεσίας πληροφοριών όσον αφορά την πιο πρόσφατη στρατιωτική δικτατορία στην Αργεντινή, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για την 49η επέτειο της επιβολής της χούντας, το 1976.

«Ο πρόεδρος διέταξε να αποχαρακτηριστούν πλήρως όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν ενέργειες των ενόπλων δυνάμεων κατά την περίοδο από το 1976 ως το 1983. Καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου συντάχθηκε σε άλλη περίοδο, αλλά αφορά τις ενέργειες» της χούντας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της προεδρίας, ο Μανουέλ Αντόρνι, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση συνεπάγεται τη «μεταφορά των αρχείων της κρατικής γραμματείας πληροφοριών στα γενικά αρχεία του έθνους, οργανισμό επιφορτισμένο με τη διατήρηση (...) των ιστορικών ντοκουμέντων», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση έγινε την εθνική ημέρα μνήμης, κατά την οποία κάθε χρόνο την 24η Μαρτίου οι πολίτες της Αργεντινής συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για την επιβολή της πιο πρόσφατης στρατιωτικής δικτατορίας στο κράτος της Λατινικής Αμερικής (1976-1983).

Η κυβέρνηση κάνει έτσι πραγματικότητα εκτελεστικό διάταγμα του 2010, την εποχή της προεδρίας της κεντροαριστερής Κριστίνας Κίρσνερ, που «ουδέποτε εφαρμόστηκε πλήρως», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Παράλληλα με την ανακοίνωση αυτή, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Μπουένος Άιρες χθες, ημέρα επίσημης αργίας, για εκδηλώσεις με κεντρικό σύνθημα «μνήμη, αλήθεια και δικαιοσύνη», ανταποκρινόμενοι στα καλέσματα οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδικάτων και κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «μητέρες της πλατείας, ο λαός σας αγκαλιάζει», ή κρατώντας πλακάτ με φωτογραφίες αγνοούμενων συγγενών, συγκεντρωμένοι διαδηλωτές χαιρέτισαν τις Μητέρες της Πλατείας Μαΐου, κάποιες με αναπηρικά αμαξίδια, καθώς περνούσαν. Η οργάνωση συνεχίζει ακόμη και σήμερα να αναζητεί αγνοούμενους.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως οι άνθρωποι που εξαφανίστηκαν επί στρατιωτικού καθεστώτος ήταν τουλάχιστον 30.000.

Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου, άλλη συλλογικότητα, έχει αποστολή να εντοπίσει τα περίπου 400 παιδιά που είχαν κλαπεί όταν γεννήθηκαν, καθώς οι μητέρες τους κρατούνταν μυστικά από τις αρχές.

«Σε αυτόν τον μακρύ αγώνα, εξιχνιάσαμε 139 υποθέσεις. (...) Έχουμε ανάγκη τη βοήθεια όλης της κοινωνίας για να τα βρούμε όλα, δεν είναι ακόμη πολύ αργά», υπογράμμισε η Εστέλα ντε Καρλότο, η πρόεδρος της οργάνωσης.

Παράλληλα, πολλοί από τους συγκεντρωμένους κατήγγειλαν τον ιστορικό αναθεωρητισμό και την υποβάθμιση ως άρνηση των εγκλημάτων του στρατιωτικού καθεστώτος από την κυβέρνηση του προέδρου Μιλέι.

Στο πλαίσιο της θεραπείας λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση, καταργήθηκαν δεκάδες θέσεις εργασίας στη γραμματεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε τόπους μνήμης, άλλοτε φυλακές και κέντρα βασανιστηρίων.

Διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα εναντίον του προέδρου Μιλέι, ταυτίζοντας τον με τη χούντα, ενώ ανέμιζαν σημαίες της Αργεντινής, φορώντας φουλάρια στα οποία είχαν γράψει «Ποτέ ξανά».

«Σήμερα, πρέπει περισσότερο παρά ποτέ να μην ξεχάσουμε τη φρίκη που βίωσε η Αργεντινή», είπε η Μαρία Εύα Γκόμες, 57 ετών, που πήγε στη συγκέντρωση μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά της στην εφηβεία.

Η κυβέρνηση Μιλέι συνηγορεί υπέρ της «πλήρους μνήμης» των γεγονότων της πιο πρόσφατης στρατιωτικής χούντας, δικαιολογώντας τα εγκλήματα του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, στα οποία αντιπαραβάλλει τη δράση ανταρτών της άκρας αριστεράς, ενεργών στη χώρα την εποχή. Οι θέσεις της ωστόσο αντικρούονται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε αντίθεση με όσα είχαν γίνει σε διαδήλωση για τις συντάξεις πριν από δέκα ημέρες, όταν ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια, η χθεσινή διαδήλωση ήταν ειρηνική.

