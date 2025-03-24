Με άνοδο 3,1 % άνοιξε το τουρκικό χρηματιστήριο τη Δευτέρα, ανακτώντας κάποιες από τις μεγάλες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ η χώρα κλυδωνίζεται από τις πρωτοφανείς διαδηλώσεις μετά την προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το Χρηματιστήριο έκλεισε την περασμένη εβδομάδα με πτώση 16,6%, στη χειρότερη ημέρα από την παγκόσμια οικονομική κρίση τον Οκτώβριο του 2008.

Ο τραπεζικός δείκτης βρίσκεται στο +3,23% μετά από πτώση άνω του 26% την περασμένη εβδομάδα.

Οι αναλυτές αναμένουν μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αναταραχής και αβεβαιότητας.

«Οι διαμαρτυρίες σηματοδοτούν την πιο σημαντική αντίδραση του κόσμου εδώ και πάνω από μια δεκαετία, καθιστώντας την τροχιά των γεγονότων δύσκολη να προβλεφθεί», δήλωσε ο Wolfango Piccoli στο Teneo.

«Για άλλη μια φορά, η πολιτική ατζέντα του προέδρου Ερντογάν έχει προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις οικονομικές προοπτικές της Τουρκίας».

Το επιτροπή κεφαλαιαγορών της χώρας απαγόρευσε την Κυριακή το short selling στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και χαλάρωσε τους περιορισμούς αγοράς μετοχών και τις απαιτήσεις αναλογίας μετοχών μέχρι τις 25 Απριλίου.

Η λίρα διαπραγματεύεται στα 37,9550 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή από το κλείσιμο της Παρασκευής μετά από πτώση 3,5% την περασμένη εβδομάδα.

Σε συνάντηση με τραπεζικά στελέχη την Κυριακή, η κεντρική τράπεζα είπε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να διατηρήσει τη σταθερότητα.

Πηγή: skai.gr

