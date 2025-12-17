Λογαριασμός
Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE - Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 19.45, με τη Σία Κοσιώνη

Πώς κρίνουν οι πολίτες τα αιτήματα των αγροτών - Τι λένε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά

Σία Κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, στο κλείσιμο του 2025. 

  • Πώς κρίνουν οι πολίτες τα αιτήματα των αγροτών και πώς σχολιάζουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους, με μπλόκα σε δρόμους, λιμάνια και αεροδρόμια. 
  • Με ποιο κριτήριο θα επιλέξουν τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές.  
  • Τι λένε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.
  • και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. 

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45
 

