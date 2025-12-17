Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, στο κλείσιμο του 2025.
- Πώς κρίνουν οι πολίτες τα αιτήματα των αγροτών και πώς σχολιάζουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους, με μπλόκα σε δρόμους, λιμάνια και αεροδρόμια.
- Με ποιο κριτήριο θα επιλέξουν τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές.
- Τι λένε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.
- και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων.
Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45
Πηγή: skai.gr
- Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ για αγρότες: Θα δοθεί πιο ενισχυμένη λύση για φθηνότερο ρεύμα - Πρέπει να υπάρξει διάλογος
- Μητσοτάκης με Τασούλα: Είμαι αισιόδοξος ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης με τους αγρότες
- Η ΝΔ ζητά πλήρη ενημέρωση από τον ΑΝΤ1 για το ποιος είναι τελικά ο «Φραπές»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.