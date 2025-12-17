«Είχαμε όπως γνωρίζετε μια μακρά κοινοβουλευτική μέρα χθες με την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2026. Ξέρετε ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην επίμονη ακρίβεια και ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και ο Προϋπολογισμός» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της τακτικής μηνιαίας συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Να αναφέρω ότι οι συνταξιούχοι μας, των οποίων οι συντάξεις του Ιανουαρίου θα αρχίσουν να προκαταβάλλονται από αυτήν την Παρασκευή, θα δούνε και τις αυξήσεις τις προγραμματισμένες για το 2026. Όσοι είχαν συντάξεις παγωμένες από την προσωπική διαφορά θα αρχίσουν να βλέπουν τις πρώτες αυξήσεις και όσοι -και είναι αρκετοί αυτοί βέβαια- ωφεληθούν από τις μειώσεις των φόρων θα έχουν μία πρόσθετη ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημά τους» τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:

«Και βέβαια καθώς από τον Ιανουάριο θα ξεδιπλώνονται οι πολιτικές, τις οποίες έχουμε ήδη αποφασίσει εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δούνε μία όχι αμελητέα στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματός τους μέσα από τις παρεμβάσεις που έχουμε ήδη νομοθετήσει».

«Αυτή είναι η φιλοσοφία του Προϋπολογισμού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Έχουμε τη δυνατότητα πια να παράγουμε υγιή πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Είναι εξάλλου κάτι που αναγνωρίστηκε και από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup, κάτι το οποίο πριν από κάποια χρόνια θα φαινόταν -για να είμαστε και ειλικρινείς- περίπου ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι «είχα και την ευκαιρία και χθες να επαναλάβω τα μέτρα στήριξης τα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Θεωρώ ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Λαμβάνονται υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα τα οποία οι αγρότες μας έχουν θέσει και θέλω να ελπίζω καθώς πλησιάζουμε πια στις γιορτές των Χριστουγέννων ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα. Πρέπει να λάβουν κι αυτοί υπόψη το γεγονός ότι όσο δίκαια κι είναι τα αιτήματά τους δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν -θα έλεγα- το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον να επιστρέψει στο χωριό του για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε μία εκτόνωση αυτής της κατάστασης».

Πρόσθεσε: «Να σας ενημερώσω για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα με τη συνάντηση με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων. Κι εσείς επισκεφθήκατε εξάλλου πρόσφατα το Μαυροβούνιο. Η βούληση της Ελλάδας να σταθεί στο πλευρό των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στη διαδρομή τους προς την ΕΕ είναι δεδομένη. Ο πήχης και για τις χώρες αυτές έχει μπει ψηλά. Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν είναι σημαντικές αλλά η Ελλάδα έχει στρατηγικό όφελος από το να είναι πρωταγωνιστής στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος θα συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών πόρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά θα έχουμε και μια πρώτη συζήτηση για κάτι το οποίο αφορά όλους άμεσα: τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ όπου θα έχω την ευκαιρία και πάλι να θέσω τις εθνικές προτεραιότητες για τη διατήρηση των πόρων της συνοχής και της ΚΑΠ αλλά και βάλω και εγώ στο τραπέζι της συζήτησης την ανάγκη να υπάρχει μία ευρωπαϊκή απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο πια δεν είναι μόνο ελληνικό είναι ευρωπαϊκό. Εξαγγείλαμε κάποια μέτρα χθες αλλά είναι σαφές ότι στο χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα συζητηθεί θα πρέπει να υπάρχουν και ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση της στεγαστική κρίση και την υποστήριξη κυρίως των συμπολιτών μας οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νοίκι».

Τασούλας: Όλα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι συγκρουσιακά αλλά με διαδικασίες καταλλαγής και διαλόγου

«Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για αυτά που μου προεξοφλήσατε ότι θα πούμε και κατ' ιδίαν εκτενέστερα αργότερα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο τρίπτυχο που σας απασχολεί αυτόν τον καιρό. Είναι ο Προϋπολογισμός, ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες με την υπερψήφισή του, είναι το αγροτικό θέμα κι είναι το περιεχόμενο των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η χώρα όπως φαίνεται τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις γι' αυτό άλλωστε και στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών επιβραβεύτηκε, όχι μόνο η χώρα, αλλά και ο λαός που με τις θυσίες του οδήγησε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση, και όχι μόνο στην έξοδο, αλλά και σε μία θετική οικονομική εικόνα, η οποία έχει αντανάκλαση και στο ότι προεδρεύουμε πλέον με τον κ. Πιερρακάκη στο περίφημο Eurogroup. Και αυτή η δημοσιονομική σταθερότητα βλέπω ότι δεν σας παρέχει προσχήματα από το να απέχετε από παροχές οι οποίες όμως δεν υπονομεύουν αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα», προσέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Επανέλαβε πως και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup είπε στη Βουλή ότι αντιλαμβάνεται ότι είναι προϋπολογισμός θετικός που πρέπει να υπερψηφιστεί αλλά και ότι αντιλαμβάνεται πως μεγάλα τμήματα της κοινωνίας έχουν δυσκολίες ακόμη και θα φροντίσουμε ώστε αυτές τις δυσκολίες σιγά-σιγά εντός των δυνατοτήτων μας να τις ξεπεράσουμε.

Για το αγροτικό θέμα είπε ότι «πράγματι είμαστε σε περίοδο Χριστουγέννων όπου θα χρειαστεί να γίνουν μεγάλες μετακινήσεις και εσωτερικού τουρισμού και ατομικές, εκατοντάδες χιλιάδες προς τα χωριά και είμαι βέβαιος ότι και το πνεύμα των ημερών αλλά και η εξέλιξη του θέματος του αγροτικού, προς το οποίο και η κοινωνία και η πολιτεία τείνει ευήκοον ους -μιλήσατε για δίκαια αιτήματα- θα οδηγήσει σε μία συναινετική εξέλιξη. Εγώ προέρχομαι από μία περιοχή αγροτική, κυρίως όμως κτηνοτροφική. Σεβόμαστε τον κόπο τους, σεβόμαστε την αγωνία τους αλλά νομίζω πως αυτά όλα θα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι με συγκρουσιακές διαδικασίες αλλά με διαδικασίες συνεννόησης, καταλλαγής και διαλόγου».

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι είναι άλλο να διαφωνούμε κι άλλο να συγκρουόμαστε και μάλιστα εις βάρος μέρους της υπόλοιπης κοινωνίας και είπε ότι χωρίς να θέλει να κάνει τον προφήτη νιώθει ότι το πράγμα οδηγείται προς μία πιο συναινετική εξέλιξη κάτι που θα είναι ευχής έργον.

Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά ζητήματα είπε ότι είναι επιτυχία αν καταφέρουμε να εμπεδωθεί μία πολιτική για το στεγαστικό ζήτημα γιατί θα ήταν πολύ πιο προσοδοφόρο γι' αυτούς που χειμάζονται λόγω των υψηλών ενοικίων να υπάρξει και μία ευρωπαϊκή κοινή πολιτική πάνω σ' αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι απλώς ελληνικό αλλά είναι ευρύτερο.

Για το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων ο ΠτΔ ανέφερε ότι θα ενημερώσει τον πρωθυπουργό για τη διήμερη αποστολή του στο Μαυροβούνιο. «Πάντως έχουν αντιληφθεί πόσο η Ελλάδα, ήδη από τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, υποβοηθάει αυτήν την εξέλιξη», κάτι που όπως είπε επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη -παρά τα όσα λέγονται περί δήθεν αδυναμίας της- ασκεί γοητεία και έχει κύρος στα μάτια μεγάλων πληθυσμών ακόμη που θέλουν πάση θυσία να ενταχθούν σ' αυτή γιατί έτσι θα νιώθουν τη σταθερότητα και την ευημερία σύμμαχό τους.

Στις 13:00, ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αργότερα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων, που θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη.

