Για τα αγροτικά μπλόκα που συνεχίζονται στη χώρα, ακόμη και μετά το κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας πως τα μέτρα που προωθούνται είναι αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν και δεν θα έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα, ενώ υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει στηρίξει και θα συνεχίζει να στηρίζει τους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Αρχικά, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «οι αγρότες θέλουν διευκρινίσεις. Αλλά για υπάρξουν διευκρινίσεις, πρέπει να υπάρξει διάλογος για αυτό και εδώ και πάρα πολλές ημέρες, ζητάμε να γίνει αυτή η συνάντηση και έφτασε μάλιστα και ο πρωθυπουργός στο σημείο να προσδιορίσει και ημέρα και ώρα, ούτως ώστε όλα αυτά που έχουν περιγραφεί ως πλαίσιο να εξειδικευτούν. Θεωρώ ότι είναι παρεμβάσεις δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα, άρα δεν θα τις πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος περαιτέρω, γιατί υπάρχουν και όρια στην οικονομία που πρέπει να σεβαστούμε. Είναι παρεμβάσεις που σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων ικανοποιούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

Και συνέχισε: «Σε συνέχεια της λύσης που δόθηκε πριν από 2 χρόνια για το φθηνότερο ρεύμα, φαίνεται ότι θα δοθεί μια ακόμα πιο ενισχυμένη λύση, κοντά στα αιτήματα των αγροτών. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα σημείο εκκίνησης και υπάρχει και αυτό που μπορεί να ικανοποιηθεί. Το περιβόητο πετρέλαιο στην αντλία σε συνέχεια της δικής μας νομοθέτησης για μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα δουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μια λύση η οποία ικανοποιεί στην πραγματικότητα το αίτημά τους αυτό και οι κτηνοτρόφοι θα πάρουν πίσω τη μερίδα του λέοντος των χρημάτων τα οποία δεν έχουν διατεθεί. Με τη νέα λογική πληρωμών, όπου οι έντιμοι παίρνουν παραπάνω, στο τέλος της ημέρας αυτό θα το δουν. Και οι κτηνοτρόφοι και οι βαμβακοπαραγωγοί και οι παραγωγοί σίτου, που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και τη μεγαλύτερη πίεση θα πάρουν επιπλέον χρήματα γιατί τα δικαιούνται».

Ερωτώμενος γιατί δεν έλαβε μέτρα η κυβέρνηση πριν ξεκινήσουν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις, και στα σχόλια πως υπαναχωρούν λόγω πίεσης των μπλόκων ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει αιτήματα του πρωτογενούς τομέα που δεν ικανοποιήθηκαν για ολόκληρες δεκαετίες. ΦΠΑ στα λιπάσματα, ζωοτροφές, αγροτικά μηχανήματα, μόνιμη λύση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, φθηνότερο ρεύμα, όλες οι φοροελαφρύνσεις που αφορούν και τους αγρότες. Όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές έγιναν σε περιόδους που κατά κανόνα δεν είχαμε μπλόκα. Στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου είναι και τα αιτήματα των επαγγελματικών ομάδων, αρκεί αυτά να υποβάλλονται με έναν τρόπο που δεν ταλαιπωρείται η κοινωνία. Μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας είναι να έρχονται και οι συνδικαλιστές και οι εκπρόσωποι επαγγελματικών ομάδων, όπως οι αγρότες και να ζητάνε παραπάνω».

«Η κυβέρνηση δεν τάζει λεφτά που θα λείψουν από τις επόμενες γενιές»

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Η κυβέρνηση δίνει όσα παραπάνω μπορεί από τα λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και δεν τάζει ή δεν δίνει λεφτά που θα λείψουν από τις επόμενες γενιές. Από την πρώτη στιγμή των φετινών κινητοποιήσεων, η απάντηση που δίνουμε ως κυβέρνηση είναι ‘ελάτε να συζητήσουμε’. Δεν μιλήσαμε για διάλογο όταν πέρασαν 2-3 εβδομάδες. Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή επισημαίνουμε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από κάποιες κινητοποιήσεις που εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων, αναγκάζουν τα αυτοκίνητα να πάνε σε παρακαμπτήριες οδούς και δημιουργούν προβλήματα στην αγορά.

«Βάλαμε ένα πλαίσιο, αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να το εξειδικεύσουμε. Από κει και πέρα θα δούμε τις αντιδράσεις των ανθρώπων αυτών και θα επανεξετάσουμε τη θέση μας. Όσο πλησιάζουμε στις γιορτές και όσο πλησιάζουμε στις ημέρες που οι μετακινήσεις των πολιτών θα είναι όλο και ποιο μαζικές και προέχει η λιγότερο δυνατή ταλαιπωρία της κοινωνίας και η μέγιστη δυνατή ασφάλεια, η κυβέρνηση θα επανεξετάσει συνολικά τη θέση της. Είμαστε σε μια φάση όπου αναμένουμε από τους αγρότες να έρθουν για να γίνει μια εξειδίκευση αυτών των πολύ σοβαρών αποφάσεων, επί τη βάση των αιτημάτων τους που θα μπορούν να ικανοποιηθούν»,

Για το εάν μπορεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει πως θα είναι ανοιχτοί οι δρόμοι για τις γιορτές, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Η κυβέρνηση είναι όλων των πολιτών, όχι μόνο μιας επαγγελματικής ομάδας όσο σοβαρά και αν είναι τα αιτήματά της και οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη, άρα δεν θεωρώ πως μπορούμε να πάμε σε μια φάση άνευ ορίων αναμονής. Η υπομονή και η αναμονή και της κοινωνίας δεν είναι χωρίς όρια».

Για το στεγαστικό

Για το στεγαστικό και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε πως: «χτες πέραν των σοβαρών ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, είχαμε και μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το στεγαστικό. Η στεγαστική είναι μια κρίση ευρωπαϊκή και ελληνική, γιατί θα μας τρελάνουν στο τέλος της ημέρας από την αντιπολίτευση.

Δεύτερη μεγάλη μας διαφορά από την αντιπολίτευση είναι ότι εμείς προσπαθούμε να δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε, αυξάνοντας τα έσοδα και χωρίς να υποθηκεύουμε τις επόμενες γενιές, ενώ η αντιπολίτευση δια στόματος του αρχηγού της είπε χτες ότι πρέπει να δώσουμε για το δημογραφικό και από αυτά που δεν έχουμε. Εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε από αυτά που δεν έχουμε γιατί θα τα στερηθούν οι επόμενες γενιές. Αυτή είναι η λογική του ’80 στην Ελλάδα. Χτες συγκρούστηκαν στη Βουλή δύο Ελλάδες, η Ελλάδα του χτες, 'του δώστα όλα, λεφτά υπάρχουν και να δώσουμε από αυτά που δεν έχουμε' και η Ελλάδα αυτής της κυβέρνησης και των πολιτών που δικαίως ζητάνε παραπάνω, που αυξάνει έσοδα χωρίς να αυξάνει φόρους, από τις επενδύσεις που δημιουργεί, και επιστρέφει στην κοινωνία αυτά που στερήθηκε».

«Έπρεπε να μπουν κάποια όρια στη βραχυχρόνια μίσθωση»

Για το στεγαστικό, σημείωσε πως «οι ανακοινώσεις είναι απολύτως συμβατές με την φιλελεύθερη ιδεολογία και τη βάση όσων υπηρετεί η παράταξη. Μέρος αυτής της ιδεολογίας είναι και οι κανόνες και όταν υπάρχει μια κρίση μεγάλη, η δημοκρατία βάζει και όρια. Και έπρεπε να μπουν κάποια όρια στη βραχυχρόνια μίσθωση. Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε όσους έχουν εισόδημα έως 35.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, πιάνει πραγματικά τη μεσαία τάξη και λέει πως όποιος έχει κλειστό σπίτι, δίνοντας έως 40.000 ευρώ, έχει επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Στόχος να πέσουν περισσότερα σπίτια στην αγορά».

«Δεν δαιμονοποιούμε την βραχυχρόνια μίσθωση, τα μέτρα μας είναι στοχευμένα προς την περιοχή, γιατί σε κάποιες περιοχές έπρεπε να μπουν και κάποια όρια», είπε επίσης ο κ. Μαρινάκης.



Πηγή: skai.gr

