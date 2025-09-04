Η «φαρέτρα» της κυβέρνησης για τη ΔΕΘ και η μετωπική για την Οικονομία

Της Δώρας Αντωνίου

Η μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο την οικονομία, είναι μία μόνο παράμετρος της προετοιμασίας του εδάφους ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το Σάββατο. Με μια σειρά από κινήσεις που γίνονται, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να φτάσει στο Σαββατοκύριακο των εγκαινίων της Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί σαν άτυπη έναρξη του πολιτικού έτους κάθε Σεπτέμβριο, έχοντας στη φαρέτρα της θετικές εξελίξεις σε μια σειρά από τομείς.

Μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε έγιναν οι ανακοινώσεις για τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ΑΦΜ που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις, για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν για δέσμευση περιουσιών των υπαιτίων. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δημοσκοπικά πλήγωσε το κυβερνών κόμμα και σίγουρα η ανακοίνωση ότι οι έλεγχοι που είχαν ανακοινωθεί παράγουν αποτελέσματα, εξυπηρετεί το αφήγημα «θα πάρουμε τα κλεμμένα πίσω», που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση απέναντι στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο.

Σε ένα άλλο μέτωπο, αυτό του μεταναστευτικού, η συζήτηση στη Βουλή αυτές τις ημέρες του νομοσχεδίου που φέρνει ο Θάνος Πλεύρης και αυστηροποιεί τη μεταναστευτική πολιτική επαναφέρει στο προσκήνιο ένα θέμα στο οποίο η κυβέρνηση επενδύει και διατηρεί σταθερά ψηλά στην ατζέντα της, ιδιαίτερα απευθυνόμενη στο πιο συντηρητικό παραταξιακό ακροατήριο.

Το δόγμα «ασφάλεια και τάξη» αναδεικνύεται από τις αποκαλύψεις για την εξάρθρωση της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης» και την επιτυχία των διωκτικών αρχών στην αποκάλυψη της δράσης ενός κυκλώματος με χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος και πολυδιάστατη εγκληματική δράση.

Πέραν αυτών, δεν έχει περάσει απαρατήρητη η αλλαγή ύφους και οι πιο υψηλοί τόνοι στην υπεράσπιση των επιλογών στην εξωτερική πολιτική και σε όσα έχουν γίνει σε αυτό τον τομέα τα τελευταία χρόνια.

Καθώς η κυβέρνηση σταθερά κινείται στην κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός θετικού αφηγήματος, που εν πολλοίς θα διαμορφώσει και την ατζέντα των θεμάτων που θα τεθούν στο πλαίσιο της ΔΕΘ, πέρα από το στενό πλαίσιο των παροχών που θα ανακοινωθούν, δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη η κριτική που ασκείται από το ΠΑΣΟΚ.

Το ρόλο αυτό ανέλαβε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι διαδίδει μια σειρά από fake news σχετικά με την οικονομία. Και παρέθεσε «τέσσερις μύθους», όπως τους χαρακτήρισε, που προκύπτουν από τα λεγόμενα του ΠΑΣΟΚ.

Ότι «τα πλεονάσματα είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης»: είπε ότι δεν έχει αυξηθεί κανένας φόρος, αντιθέτως έχουν μειωθεί 72 διαφορετικοί φόροι και τα παραπάνω έσοδα προήλθαν από την ανάπτυξη της οικονομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ότι «η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα στους πολίτες»: τόνισε ότι η κυβέρνηση κινείται μέσα στα όρια των αντοχών της οικονομίας και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.«Πόσο υπεύθυνο είναι άραγε να τάζει κανείς στους πολίτες λαγούς με πετραχήλια, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι μια ανεξέλεγκτη πολιτική παροχών θα ξυπνούσε ξανά αναμνήσεις από τη δεκαετία της μεγάλης κρίσης; Αναμνήσεις σίγουρα όχι και πολύ ευχάριστες!» πρόσθεσε.

Ότι «Η χορήγηση 13ου μισθού στο Δημόσιο έχει πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση». Όπως επισήμανε, το κόστος είναι 1,4 δισ. και όχι τα μισά όπως ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ.

Ότι «Η μείωση του ΦΠΑ θα ανακουφίσει τους πολίτες από την ακρίβεια». Όπως είπε, η αντιπολίτευση αγνοεί σκόπιμα ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν λειτούργησε ούτε στην Ισπανία ούτε στην Πορτογαλία και πρόσθεσε ότι με τη μείωση των άμεσων φόρων οι πολίτες βλέπουν κατευθείαν παραπάνω λεφτά στην τσέπη τους.

