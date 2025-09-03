«3η Σεπτέμβρη - 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ»: Θεματική εκδήλωση για το δημογραφικό

Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό πραγματοποίησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής το απόγευμα της Τετάρτη στο Ζάππειο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ομιλητές ήταν οι: Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός, Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ, Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ, Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις και Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στην ομιλία του, υπό τον τίτλο «Πολιτικές υπερβάσεις απέναντι στην εθνική-υπαρξιακή απειλή» ο Τάσος Γιαννίτσης επισήμανε ότι «δημογραφικό, γήρανση και συρρίκνωση εργατικού δυναμικού, δείχνουν μια κοινωνία και ένα πολιτικό σύστημα με ισχυρά συμπτώματα αδράνειας και αυταρέσκειας, που αδυνατεί να αποτρέψει ή να μετριάσει ένα τόσο ισχυρό κίνδυνο και τις συνέπειές του».

Συμπλήρωσε, αναφέροντας ότι «αργά, αλλά σταθερά, διολισθαίνουμε προς συνθήκες που επηρεάζουν με προβληματικό τρόπο όλες τις μεγάλες εθνικές μας εξελίξεις, και που για να ανατραπούν, χρειάζεται μια γενική κοινωνική και πολιτική εγρήγορση».

Αναφέρθηκε, μιλώντας πάντα για την προαναφερθείσα διολίσθηση, στον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η οικονομική κρίση του 2009 και εστίασε, κυρίως, στον «πολιτικό αρνητισμό, να καθορίσει και να υπηρετήσει ένα πλέγμα μεγάλων στόχων, οι οποίοι θα εμπνεύσουν σοβαρές παρεμβάσεις, θα ωθήσουν την κοινωνία προς τα εμπρός, και θα εκφράσουν μεγάλες εθνικές προτεραιότητες».

« Ένας τέτοιος στόχος δεν μπορεί να είναι αν τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού θα είναι 1,8% ή 2,3% του ΑΕΠ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τ. Γιαννίτσης είπε ότι το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού συνδέεται ευθέως με τα εξής επτά, τουλάχιστον, μεγάλα προβλήματα, χωρίς την παράλληλη αντιμετώπιση των οποίων, κάθε πολιτική παρέμβαση θα έχει πολύ περιορισμένα αποτελέσματα:

α) Την υπογεννητικότητα.

β) Τη χαμηλή πολιτική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων ηλικιών.

γ) Τις ευκαιρίες του ελληνικού δυναμικού ηλικίας κάτω των 40 ετών να βρει εργασία στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις αναιτιολόγητα χαμηλές μισθολογικές αμοιβές και τα προβλήματα στέγασης των νέων εργαζόμενων.

δ) Μια γενικευμένη διαφθορά στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας και της πολιτικής.

ε) Την ιδεοληπτική και μυωπική μη-αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος στη χώρα.

στ) Τη γενικευμένη χαμηλή παραγωγικότητα του παραγωγικού μας συστήματος.

ζ) Την αναποτελεσματικότητα, τις αλλοπρόσαλλες προσεγγίσεις της πολιτικής και την αδιαφορία των διαφόρων μορφών εξουσίας για το πρόβλημα: της κρατικής εξουσίας, της εξουσίας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ακόμα και της εξουσίας της κοινωνίας.

Καταθέτοντας ορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ο Τ. Γιαννίτσης επισήμανε ότι «η Ελλάδα πλέον χάνει σε όλα τα πεδία του δημογραφικού», ενώ «επιπλέον, σήμερα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει στην περιοχή της και προβλήματα γεωπολιτικής φύσης».

«Οι διαπιστώσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη υπερβατικής κινητοποίησης και ιεραρχήσεων» είπε, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων και κυρίως ότι «σε τελική ανάλυση, η πολιτική για το δημογραφικό δεν είναι συνάρτηση μόνο κάποιων μορφών χρηματικής δαπάνης, αλλά της πολιτικής ικανότητας και βούλησης να δημιουργήσει ένα συνολικό περιβάλλον, στο οποίο θα είναι βελτιωμένα, όχι απλώς κάποια αριθμητικά δεδομένα, αλλά βασικές σχέσεις και αξίες που αγγίζουν ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας».

«Συνεπώς, πέρα από το να αλλάζουμε για 30η φορά επιδόματα και φορολογίες, πρέπει να κάνουμε αλλαγές στην ίδια την πραγματικότητα που απογοητεύει τον κόσμο και που απλώνεται όλο και περισσότερο γύρω μας και δεν επηρεάζει μόνο το δημογραφικό» σημείωσεο Τ. Γιαννίτσης και κατέληξε:

«Η σημερινή εκδήλωση, σε μια τόσο συμβολική ημερομηνία, καταλαβαίνω, ότι θέλει να δώσει το μήνυμα ότι για το ΠΑΣΟΚ το δημογραφικό αποτελεί εθνική προτεραιότητα, όχι με τη συνήθη έννοια του όρου. Ας μην μείνει η περίοδος της κρίσης που περάσαμε ως η απαρχή της παρακμής της χώρας μας. Ας γίνει η εκδήλωση αυτή, η αφετηρία για ένα "άλμα προς το αύριο", που δεν θα αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το σύνολο του πολιτικού μας συστήματος».

Στην ομιλία του υπό τον τίτλο «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060» ο Βύρων Κοτζαμάνης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η ζυγαριά γεννήσεων-θανάτων δεν μπορεί να είναι θετική για την επόμενη 50ετία, ωστόσο μπορεί να γίνει λιγότερο αρνητική».

Ο Β. Κοτζαμάνης υπογράμμισε την αναγκαιότητα άμβλυνσης των ανισοτήτων εντός της χώρας, την λήψη μέτρων για τη δημόσια Υγεία καθώς και μέτρων στήριξης της οικογένειας και του παιδιού.

Όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά, «να αποκλειστεί η επιδοματική πολιτική και να ληφθούν μέτρα για την Υγεία και την Παιδεία», ενώ αναφέρθηκε κσι σε «θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο με την επιστροφή νέων που έχουν φύγει από τη χώρα μας και μια λελογισμένη εισροή αλλοδαπών που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη χώρα μας. Συνολικά, θέλουμε γύρω στο 1,5 εκατ. στα επόμενα 35 χρόνια».

Στην ομιλία του υπό τον τίτλο «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα» ο Παύλος Μπαλτάς επισήμανε ότι τα μέτρα που θα ληφθούν και οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν «δεν μπορεί να είναι οριζόντια σε περιφερειακό επίπεδο», αλλά «ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής».

Τάχθηκε υπέρ της προσπάθειας «αναγέννησης αγροτικών περιοχών» καθώς και της λήψης μέτρων που «και θα αναστρέφουν την υπογεννητικότητα και θα συμβάλλουν στην προσαρμογή στην πραγματικότητα».

Στην ομιλία της υπό τον τίτλο «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος» η Φαίη Μακαντάση αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δύο προτάσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση του ζητήματος α) το «τέλος του ματερναλισμού» που σημαίνει ότι ο άντρας αναλαμβάνει πολύ πιο ενεργό ρόλο και αυξημένα καθήκοντα στην ανατροφή των παιδιών και β) στο «σκανδιναβικό» μοντέλο παροχής γενναιόδωρων γονικών αδειών.

Η Φ. Μακαντάση στάθηκε κυρίως στην αναγκαιότητα «πολύ μεγάλη στήριξης της προσχολικής Αγωγής» και τόνισε ότι πρέπει να επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ παραγωγικού, ζωτικού κεφαλαίου και κεφαλαίου προσαρμοστικότητας.

«Το δημογραφικό αντιμετωπίζεται» τόνισε καταλήγοντας.

Στην ομιλία της υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να χάνει πληθυσμό και να γερνά χωρίς μέλλον» η Κατερίνα Καζάνη τόνισε ότι το «δημογραφικό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του σήμερα. Και αφορά όλους μας».

Αναφέρθηκε στο «χάσμα» μεταξύ του «θέλω να κάνω παιδιά» και «μπορώ», σημειώνοντας ότι αυτό «το δημιουργούν οι συνθήκες της ζωής, το κόστος στέγης, οι δουλειές χωρίς προοπτική, η ακρίβεια, ο φόβος ότι "αν λείψω για να μεγαλώσω το παιδί, θα μείνω πίσω στη δουλειά"».

Επισήμανε ακόμα ότι «το δημογραφικό χτυπά πιο έντονα την ελληνική περιφέρεια».

Αναφερόμενη στην πολιτική της κυβέρνησης είπε ότι «η περιφέρεια δεν μπορεί να κρατηθεί ζωντανή με πρόσκαιρα μπόνους. Κρατιέται με πραγματικές υποδομές, με υπηρεσίες και κίνητρα για να μείνουν οι νέοι», προσθέτοντας οτι η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό παρά μόνο «αποσπασματικά μέτρα, πρόχειρη νομοθέτηση και επικοινωνιακές πολιτικές».

Η Κ. Καζάνη αναφέρθηκε σε σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και σημείωσε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να δώσει απαντήσεις, λειτουργεί με αλαζονεία. Με σκάνδαλα, με υποκλοπές, με εργαλειοποίηση των θεσμών. Το κράτος λειτουργεί σαν λάφυρο για "ημετέρους", όχι σαν στήριγμα του πολίτη. Αυτή δεν είναι πολιτική. Είναι αδιέξοδο».

«Για το ΠΑΣΟΚ, το δημογραφικό δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον. Είναι το πιο άμεσο και πιεστικό ζήτημα του παρόντος» υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε και στην συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για το Δημογραφικό το 2017 με πρωτοβουλία της αείμνηστης Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά που κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις.

«Κι όμως, αυτό το πόρισμα παραμένει στο "συρτάρι"» σημείωσε.

Τέλος, η Κ. Καζάνη είπε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό έχει προσέγγιση «ολιστική, ρεαλιστική και εφαρμόσιμη».

Τέλος, η συντονίστρια της συζήτησης Έφη Μπέκου, υπογράμμισε συνοψίζοντας ότι «το δημογραφικό δεν είναι ένα θέμα ούτε αριθμών ούτε στατιστικών, αλλά είναι ένα ζήτημα νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας και μιας νέας κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας που ακουμπάει ζητήματα διακυβέρνησης, ισότητας και δικαιοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.