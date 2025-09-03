Η φορολόγηση των ακινήτων και ειδικότερα οι κλίμακες φορολόγησης των ενοικιαζόμενων κατοικιών, βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στην κορυφή του «καλαθιού» των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη φετινή ΔΕΘ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο της κυβέρνησης προσβλέπει σε ένα πιο δίκαιο σύστημα, διαμορφώνοντας τις κλίμακες φορολόγησης ως εξής:
-15% έως 12.000 ευρώ
-25% από 12.001 έως 20.000
-35% από 20.001 έως 35.000
-45% από 35.001 και πάνω
