Το μήνυμα η σημερινή επέτειος να γίνει «αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης, απέναντι στη διαφθορά, την παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας, του συστήματος του κ. Μητσοτάκη, που σπαταλά τις ευκαιρίες και υποθηκεύει το μέλλον τη χώρας», έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ζάππειο, με την κεντρική ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 51η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

Ζήτησε ενότητα και συστράτευση του κόσμου «για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός μας», για «μια Ελλάδα για όλους». «Από εδώ, από το Ζάππειο λέμε ότι η ήττα της ΝΔ θα είναι νίκη του ελληνικού λαού, νίκη της δικαιοσύνης, νίκη της διαφάνειας, νίκη κάθε πολίτη. Αυτό είναι το χρέος μας και σε αυτόν τον αγώνα καλώ κάθε δημοκράτη και κάθε προοδευτικό, για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, για μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες», τόνισε. Παράλληλα από το ίδιο βήμα παρουσίασε το σχέδιο του κόμματος για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας ότι απόψε αποστέλλεται από αυτή τη συγκέντρωση ένα «καθαρό μήνυμα»: «Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ σε λίγο τελειώνουν. Όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή για την οποία διψά ο λαός. Η ακρίβεια, η διαφθορά, η παρακμή της δημόσιας υγείας, η θεσμική απαξίωση εξάντλησαν τις αντοχές του ελληνικού λαού. Αποδείχθηκαν κατώτεροι των προσδοκιών του». «Γι' αυτό», υπογράμμισε, «έχει έρθει η ώρα με την ψήφο του να ανοίξει ο δρόμος της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος».

Αναφερθείς στην επέτειο -«διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων», τόνισε ότι «πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως του ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό και ζωντανό στη συνείδηση του λαού μας». Επισήμανε ότι «ο Ανδρέας Παπανδρέου, μαζί με άλλους αγωνιστές, ίδρυσε ένα πατριωτικό, προοδευτικό κίνημα που εξέφρασε τις ελπίδες και τις αγωνίες του λαού. Απέναντι στον διχασμό, τις διώξεις, τις ανισότητες». Ένα Κίνημα που: «έφερε την εθνική συμφιλίωση. Που γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες της προδοσίας της Κύπρου, κάνοντας πράξη λίγες δεκαετίες μετά την μεγαλύτερη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής μεταπολιτευτικά, την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Που έριξε τα τείχη για τους μη προνομιούχους, έδωσε φωνή στον απλό λαό, τις γυναίκες, τους αγρότες, τους νέους σε κάθε γωνιά της χώρας. Έκανε πράξη τα εργασιακά δικαιώματα, την ανοδική κοινωνική κινητικότητα, την ισότητα ανδρών και γυναικών. Μια παράταξη με έργο μοναδικό σε θεσμούς, υποδομές και κοινωνικό κράτος».

«Μια παράταξη», είπε, «που αναγνώρισε και τα λάθη της, σηκώνοντας το βάρος στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας». Σχολίασε ότι αυτό το φορτίο «οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές όχι μόνο προσπάθησαν να αποφύγουν αλλά εργαλειοποίησαν με χυδαίο τρόπο, για να κατακτήσουν την εξουσία, χωρίς ίχνος πατριωτικής συνείδησης για τη ζημιά που έκαναν στον τόπο. Συμπεριφέρθηκαν τυχοδιωκτικά χωρίς ηθικούς φραγμούς αποδεικνύοντας ότι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη διεθνή συγκυρία, και τις τεκτονικές αλλαγές, την αβεβαιότητα και την αστάθεια που ενισχύεται από την «ανοχή στη σφαγή που εξελίσσεται στη Γάζα, την «ανοχή για τη βάρβαρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία», τον εμπορικό πόλεμο κ.α., για να τονίσει πως αν οι δημοκράτες, οι σοσιαλιστές παραιτηθούν από τον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο, η ανθρωπότητα θα βυθιστεί στο σκοτάδι του αυταρχισμού. Μιλώντας για τις σημερινές προκλήσεις αναφέρθηκε στη «βαρβαρότητα που υπονομεύει το διεθνές δίκαιο, λέγοντας ότι «αναθεωρητές ηγέτες όπως ο Πούτιν, ο Ερντογάν, ο Τραμπ και τόσοι άλλοι επενδύουν στη δύναμη του ισχυρού, στη βαρβαρότητα εις βάρος της ειρήνης και της συνεννόησης των λαών».

Σημείωσε ότι οι κοινωνικές πληγές της φτώχειας, της ανεργίας, της ασθένειας, των γηρατειών και του κοινωνικού αποκλεισμού απαιτούν συλλογική απάντηση και γι' αυτό «η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδύεται την Ωραία Κοιμωμένη». Χρειαζόμαστε, τόνισε ενιαία και μόνιμα εργαλεία για τις οικονομικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές ενιαία αμυντική και εξωτερική πολιτική, ευρωστρατό και κυρώσεις σε όσους δεν σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών κρατών της περιφέρειας…». «Η Ευρώπη χρειάζεται νέο Όραμα ‒και αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από μια Ευρώπη των Λαών, σημείωσε, «γιατί το απαύγασμα της νεωτερικότητας στην ήπειρό μας ήταν το δημοκρατικό κοινωνικό κράτος δικαίου».

Υποστήριξε ότι η μεγάλη εικόνα για τη χώρα μας λέει ότι «το σύστημα εξουσίας είναι κουρασμένο, διεφθαρμένο, αναξιόπιστο, εγκλωβισμένο στη μικροπολιτική και βουτηγμένο στα σκάνδαλα, ένα σύστημα που θυσιάζει το μέλλον της χώρας για το πρόσκαιρο πολιτικό κέρδος». «Εμείς λέμε: Η πολιτική δεν είναι σόου σε απευθείας μετάδοση» και πως «στόχος της δικής μας πολιτικής είναι μια κοινωνία δυνατή και με αυτοπεποίθηση, και μια πολιτεία που λειτουργεί ως οργανωτής και εγγυητής της ελευθερίας και της δικαιοσύνης». Τόνισε ότι για τον ίδιο η Ηθική στην Πολιτική δεν είναι σύνθημα, αλλά διαρκής αγώνας», επικαλούμενος και τη φράση του Κώστα Σημίτη πως «κάθε πολιτικοποιημένο άτομο οφείλει να προωθεί το επίπεδο ηθικής συνείδησης της κοινωνίας». Επισημαίνεται ότι πριν από την έναρξη της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη προβλήθηκε σύντομο αφιέρωμα στον πρώην πρωθυπουργό που έφυγε από τη ζωή στην αρχή του 2025.

Ασκώντας έντονη κριτική στον κ. Μητσοτάκη για «αναξιοπιστία», ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «‘Ηθική' και ‘κυβέρνηση Μητσοτάκη' είναι δυο έννοιες ασύμβατες». Ανέφερε ειδικότερα ότι ενώ το 2019 εκλέχθηκε «με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή και του μετριοπαθούς πολιτικού που θα φέρει την ευρωπαϊκή κανονικότητα», «θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι κανονικότητα ειναι η διαφθορά και η ατιμωρησία». «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να ταυτίζεται με όσες πρακτικές μας οδήγησαν η κυβέρνηση Καραμανλή στα όρια της χρεοκοπίας. Απαξιώνουν, διχάζουν», είπε.

Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι έξι χρόνια: «έκαναν το κράτος εργαλείο εξυπηρετήσεων ‘ημετέρων'», ότι «μετέτρεψαν τη Βουλή σε ‘πλυντήριο' ποινικών ευθυνών των υπουργών τους» και «έκαναν κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και τα δικαστικά πορίσματα», «έκαναν την ΕΥΠ προσωπικό μηχανισμό τους ελέγχου και παρακολούθησης ακόμα και των ίδιων, αλλά δεν έχουν την αξιοπρέπεια να το καταγγείλουν», «επιτέθηκαν στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές», «λοιδόρησαν ακόμη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» «μετέτρεψαν το κοινωνικό κράτος σε ευκαιρία κερδοσκοπίας στα χέρια λίγων και ισχυρών», «πανηγυρίζουν για μια ανάπτυξη που στην πραγματικότητα είναι ξεπούλημα της ελληνικής γης και περιουσίας», «περηφανεύονται ότι τάχα μείωσαν τα φορολογικά βάρη, τη στιγμή που εισπράττουν δισεκατομμύρια από έμμεσους φόρους, μετατρέποντας τον πληθωρισμό σε εργαλείο άσκησης μιας οικονομικής πολιτικής εις βάρος της κοινωνίας».

Εν τελεί κατηγόρησε την κυβέρνηση για «καθεστωτισμό και αλαζονεία», για να σημειώσει πως «η Πολιτική πρέπει επιτέλους να ξανασυστηθεί με την Ηθική», πως τώρα είναι η ώρα της «τομής για ένα νέο ηθικό παράδειγμα», με ανασυγκρότηση θεσμών και εγγύηση της διάκρισης των εξουσιών, σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο, και για μια «νέα εθνική στρατηγική, που βλέπει τον χάρτη από ψηλά, που δεν σύρεται πίσω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, που σχεδιάζει με το βλέμμα στο μέλλον». «Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ», είπε, «που με ευθύνη να σχεδιάσει και να απαντήσει αυτές τις προκλήσεις, ξαναχτίζοντας μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες και όχι ένα κράτος εργαλείο στα χέρια των λίγων».

Σχολίασε ότι ενώ μετά την επώδυνη περιπέτεια του μνημονίου, ο λαός περίμενε αυτοκριτική, ενσυναίσθηση και αλλαγή κουλτούρας από τους πολιτικούς, «κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι στις πολιτικές που βύθισαν τη χώρα στα μνημόνια, που είναι προσκολλημένοι στο ρουσφέτι, την αδιαφάνεια και την αναξιοκρατία». Είπε ότι έτσι οικοδομήθηκε «ένα οικονομικό σύστημα που λειτουργεί με ισχυρά εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας». Σχολίασε πως «σε αυτά τα κέντρα που έχουν πολεμήσει πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ, δεν τους φτάνει μόνο ο έλεγχος της κυβέρνησης της ΝΔ που απλόχερα του προσέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά θέλουν με θράσος να ελέγξουν και την αντιπολίτευση για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα τον έλεγχο της εξουσίας». Σημείωσε ότι «αυτό το σύστημα είναι επί της ουσίας ο πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, ο πραγματικός αντίπαλος της Δημοκρατικής Παράταξης» και πως «όσο ισχυρό και αν είναι, με όποια μορφή και αν εμφανίζεται, ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε».

Υποστήριξε, τελικά, ότι «ο λαός δεν αναζητά νέο διαχειριστή της εξουσίας», αλλά «διψά για πολιτική αλλαγή, για ανατροπή των κατεστημένων, για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και ελπίδα» και δεσμεύτηκε ότι αυτό το όραμα, «με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, μαζί θα το κάνουμε πράξη». Πρόσθεσε ότι «μπορούμε με αγώνα απέναντι στα συμφέροντα, στο σύστημα του κ. Μητσοτάκη, να ξανακάνουμε την πατρίδα μας ισχυρή, κοινωνικά δίκαιη, και πάντα με το βλέμμα στο μέλλον, μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες».

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό

Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού υπενθύμισε ότι η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά είχε επισημάνει από πολύ νωρίς τον κίνδυνο του δημογραφικού, χαρακτήρισε ως υπαρξιακή ανάγκη τη «δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας μας» και τόνισε ότι «ισχυρή οικονομία χωρίς δημογραφική ανάταξη δεν υπάρχει».

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, «που στοχεύουν να φέρουν ζωή στην περιφέρεια, ισορροπία στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή».

Αναλυτικά:

1ος πυλώνας: Αντιστροφή του brain drain - ένα Νέο Περιφερειακό Μοντέλο. Η ζωή πρέπει να επιστρέψει στην περιφέρεια

- Εφαρμογή 12 σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βασίζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

- Συγκρότηση διαρκούς διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το Δημογραφικό.

- Θέσπιση κινήτρων για εργαζόμενους και επιχειρηματίες εξ αποστάσεως ώστε να μπορούν να εργάζονται από απομακρυσμένες περιοχές.

- Ολοκληρωμένη πολιτική για τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα με πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία και πολιτισμό ώστε κανένα παιδί να μην μεγαλώνει με αίσθημα απομόνωσης.

- Στεγαστική στήριξη.

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «η δική μας κυβέρνηση» θα έχει σε πλήρη εφαρμογή από την πρώτη μέρα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, σημειώνοντας ότι «με το GenRent, αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία, δεν την χαρίζουμε σε εργολάβους όπως προτείνει η ΝΔ».

Σχολιάζοντας πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, ρώτησε «ποια είναι η αξιοπιστία του ανθρώπου που δημιούργησε το πρόβλημα», «που κατάφερε να αυξηθούν τα ενοίκια επί ημερών του σχεδόν 50%, που επέτρεψε να ξεπουλιέται η περιουσία του λαού μέσω της golden visa…». Εκτίμησε ότι «η περιφρόνηση της ΝΔ στο στεγαστικό θα είναι κρίσιμος παράγοντας στην ήττα τους στις επόμενες εθνικές εκλογές» και σχολίασε πως «με τη ΝΔ πάντα χάνουν οι πολλοί και πάντα κερδίζουν οι ισχυροί».

2ος πυλώνας: Εναρμόνιση εργασιακής και οικογενειακής ζωής

- Με καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή.

- Με θέσπιση επιδόματος 200 ευρώ το μήνα για τις πιστοποιημένες δαπάνες του παιδιού ως την ηλικία των 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια.

- Ελεύθερες μετεγγραφές στα πανεπιστήμια για τα παιδιά πολυτέκνων.

- Ασφάλεια και σιγουριά για κάθε γυναίκα σημαίνει δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη του κόστους των απαραίτητων φαρμάκων.

- Πρόγραμμα δωρεάν συντήρησης γενετικού υλικού, κάτι που είναι απαραίτητο στη σύγχρονη πραγματικότητα.

- Κάλυψη των εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό, αναγκαίο μέτρο για γυναίκες που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

3ος πυλώνας: Πολιτικές για την οικογένεια

- Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο μέλλον, ο Εθνικός αποταμιευτικός λογαριασμός μπορεί να προσφέρει μια πρώτη θωράκιση στο μέλλον αυτό.

- Οι τρίτεκνοι να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα, ίδιες παροχές με τους πολύτεκνους.

- Τα παιδιά δεν είναι εργαλεία αύξησης των φορολογικών εσόδων, είναι το μέλλον. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι αυτό θα αντανακλάται στο φορολογικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει αναλυτικά στην ΔΕΘ. Ωστόσο, στάθηκε σήμερα σε δύο πρώτες σημαντικές τομές, όπως είπε, δεσμευόμενος ειδικότερα, πρώτον, για μηδενισμό του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά. Δεύτερον, «για τις πολύτεκνες οικογένειες ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ πρέπει να εξαιρεί τα ελάχιστα τ.μ. που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών με παιδιά. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. που αφορούν αυτές τις οικογένειες».

Είπε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα παρουσιαστεί αναλυτικά τις επόμενες εβδομάδες και πως το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι με ορίζοντα 4ετίας, «γιατί για εμάς το δημογραφικό είναι η πρώτη προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

