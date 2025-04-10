Τις 10+1 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ για να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος με τους πολίτες και τις προοδευτικές δυνάμεις, με στόχο την διαμόρφωση ενός κυβερνητικού προγράμματος, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Επανεκκίνησης του κόμματος, στην πορεία προς το Συνέδριο του Ιουνίου.

Ο κ. Φάμελλος επιτέθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι «είναι κολλημένος στην καρέκλα και έχει οδηγήσει την χώρα σε εθνική κρίση», επανέλαβε την πρόταση του προς τις προοδευτικές δυνάμεις λέγοντας «ότι θα είναι υπεύθυνοι για τις επιλογές τους απέναντι στην κοινωνία που ζητά συνεργασία για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη». Τάχθηκε καθαρά κατά του Rearm EU και μίλησε για «υποχωρήσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Χάραξε και την πορεία προς το Συνέδριο Επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλοντας καταστατικές αλλαγές όπως η κατάργηση των τάσεων.

Οι προτάσεις

Όπως ανέφερε στην ομιλία του καταθέτουμε σήμερα 10+1 άξονες μέτρων για συζήτηση:

1. Τραπεζικός τομέας

Σπάσιμο του καρτέλ των τραπεζών, φορολόγηση των υπερκερδών, έλεγχος και ρύθμιση της τραπεζικής αγοράς, ενίσχυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας ως δημόσιος τραπεζικός πυλώνας και ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα.

2. Ενέργεια - Ύδρευση

Έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς ενέργειας για μείωση των τιμών της ενέργειας, ενεργειακή ασφάλεια και προώθηση των ενεργειακών κοινοτήτων με επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, δημόσιο έλεγχο στα ΕΛΠΕ. Δημόσιος έλεγχος των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ως φυσικών μονοπωλίων - στρατηγικών υποδομών. Κατοχύρωση του νερού ως δημόσιου αγαθού, δημόσιος χαρακτήρας των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και στήριξη των ΔΕΥΑ με διαγραφή των χρεών της ρήτρας αναπροσαρμογής.

3. Αξιοπρεπείς Μισθοί - Συλλογικές Συμβάσεις

Διασφαλίζουμε το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων με πραγματική αύξηση των μισθών, ξεπάγωμα των τριετών και κατοχύρωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 'Αμεση και ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού και επαναφορά του καθορισμού του με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, μια άδικη μνημονιακή ρύθμιση που θα έπρεπε να έχει ήδη καταργηθεί.

4.Στήριξη των συνταξιούχων

Επαναφορά της 13ης σύνταξης, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις για όλους τους συνταξιούχους και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων.

5. Ιδιωτικό χρέος

Γενναία ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με διαγραφή μεγάλου μέρους του και ρύθμιση του υπολοίπου. Αξιοποίηση της δημόσιας Αναπτυξιακής Τράπεζας για βιώσιμες επιχειρηματικές και στεγαστικές αναδιαρθρώσεις οφειλών. Προστασία της α' κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης.

6. Στέγη

Η στεγαστική πολιτική αποτελεί δημόσια πολιτική με ποικιλία εργαλείων που θα ανταποκρίνονται στην υψηλή ζήτηση για κατοικία, με μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, την ανακατεύθυνση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης σε νέες οικογένειες, ρύθμιση της αγοράς του Airbnb.

7. Μείωση έμμεσων φόρων.

Καταπολέμηση της ακρίβειας με τη μείωση -ακόμα και την κατάργηση για κάποιο διάστημα- του ΦΠΑ στον κατώτατο συντελεστή στα τρόφιμα και στα βασικά προϊόντα διαβίωσης.

Τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και την ολική επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου.

8.Παιδεία και Υγεία

Δημόσια, δωρεάν και ποιοτική Παιδεία και Υγεία, δημόσιος χαρακτήρας των Πανεπιστημίων και αναβάθμιση του ΕΣΥ απέναντι στις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις ιδιωτικοποίησης της ΝΔ.

Αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας στο 5% του ΑΕΠ, προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και καθηγητών σε σχολεία και Πανεπιστήμια και επιστροφή της έρευνας στο Υπουργείο Παιδείας.

Αύξηση της χρηματοδότησης της Υγείας στο 7,5% του ΑΕΠ, με εξασφάλιση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης όλων στο ΕΣΥ, 15.000 μόνιμες προσλήψεις, αυξήσεις στις αμοιβές γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού, ένταξη όλων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

9.Δικαιοσύνη

Το Οξυγόνο της Κοινωνίας. Αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου, Ισονομία και διασφάλιση των ατομικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Διάρρηξη του ομφάλιου λώρου μεταξύ δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας, νέος προσανατολισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστών με αύξηση εισακτέων, ψηφιοποίηση δικαιοσύνης και προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων.

10.Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανοίγουμε ένα δημόσιο διάλογο για τη Συνταγματική αναθεώρηση, έχοντας κεντρικές προτεραιότητες τις εξής:

Πρόσβαση στα δημόσια αγαθά: Παιδεία, Υγεία, ρεύμα, νερό, στέγη.

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Κοινωνική ισότητα, ατομικά δικαιώματα και προστασία της ιδιωτικότητας.

Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αλλαγή στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αλλά και των ανεξάρτητων Αρχών και της ηγεσίας της ΕΡΤ. Με ενίσχυση των ανεξάρτητων Αρχών.

Κατάργηση της ανισοτιμίας έναντι των πολιτών στον νόμο περί ευθύνης υπουργών και τη λειτουργία των εξεταστικών και Προκαταρκτικών Επιτροπών.

Αποκέντρωση - ενδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης.

Και ο επιπλέον άξονας, που πάντα ήταν πατριωτική προτεραιότητα της Αριστεράς και της Προοδευτικής Παράταξης: η ισχυρή ανεξάρτητη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα ενισχύσει το ρόλο της χώρας ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας και θα στηρίξει και την ασφάλεια της χώρας με κατοχύρωση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας σε μία Ευρώπη με πολιτική ενοποίηση.

Διευκρίνησε ότι πολλά από τα παραπάνω «τα έχουμε ήδη επεξεργαστεί και νομοτεχνικά και με υπολογισμό του απαραίτητου δημοσιονομικού κόστους. Και προφανώς οι προτάσεις μας συνδέονται με φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, αλλά και με εξοικονόμηση πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ από τις απευθείας αναθέσεις και την αδιαφάνεια που έχει ανάγει σε προτεραιότητα το καθεστώς Μητσοτάκη».

Ο κ. Φάμελλος είπε ότι μία πρώτη ευκαιρία για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι η αυριανή συζήτηση στην Βουλή και εξήγησε: «ευκαιρία να σταματήσουμε αλλά και να αναδείξουμε το σχέδιο συγκάλυψης στο έγκλημα των Τεμπών θα είναι η αυριανή συνεδρίαση της Ολομέλειας όπου η κυβέρνηση θα επιχειρήσει, με παράνομο αντισυνταγματικό τρόπο, να αποφύγει ο κ. Μητσοτάκης τον έλεγχο της Βουλής. Να μην κατατεθούν στη Βουλή οι δικογραφίες και οι πραγματογνωμοσύνες. Να μην καταθέσουν μάρτυρες και συγγενείς των θυμάτων».

Κρίση αξιών και θεσμών

Εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι έχει προκαλέσει «κρίση αξιών, κρίση θεσμών, κρίση εμπιστοσύνης. Είναι κολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας».

Πήρε αποστάσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης προβλέποντας ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αυξήσει απλώς τα κέρδη κάποιων στρατιωτικών βιομηχανιών εκτός Ελλάδος.

Ξεκαθάρισε: «Είμαστε κάθετα αντίθετοι με το RearmEU» και άσκησε κριτική στην εξωτερική πολιτική και στην αντιμετώπιση της Τουρκίας λέγοντας: «Στη συζήτηση για το RearmEU βάζουν κάποιοι -με την προκλητική ανοχή της κυβέρνησης- την Τουρκία. Δεν μπορούμε να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι για τα εξοπλιστικά και την άμυνα, όταν η Τουρκία αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο και κατέχει παράνομα τμήμα της Κύπρου, εδώ και πενήντα χρόνια. Και ενώ η χώρα υποχωρεί από κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως έχει γίνει επανειλημμένα με τη διακοπή ερευνών και του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, με ακόμα μία προκλητική ανακοίνωση από την Τουρκία σήμερα».

Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Αναφέρθηκε στις συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων: «Την ώρα που η κοινωνία μας λέει "βρείτε τα" για να δώσουμε προοδευτική κυβερνητική λύση και να απαλλαγούμε από το καθεστώς της δεξιάς, πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να πάρουν άμεσα και ξεκάθαρα θέση. Όσοι αγνοούν, απαξιώνουν και υποβαθμίζουν την κοινωνική απαίτηση θα πρέπει να λογοδοτήσουν στην κοινωνία. Να δικαιολογήσουν τη στάση της κομματικής περιχαράκωσης που κρατά διασπασμένη την προοδευτική αντιπολίτευση. Δεν μπορούν ούτε να κρύβονται, ούτε να υποτιμούν τα μηνύματα της κοινωνίας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και σε όσους καθυστερούν να πάρουν θέση και να απαντήσουν: αν θα ικανοποιήσουν τη λαϊκή απαίτηση ή αν θα ευνοήσουν τελικά τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος επ' ουδενί δεν θέλει ενωμένο τον προοδευτικό κόσμο». Κλείνοντας είπε ότι «εμείς έχουμε απευθύνει έκκληση για έναν διάλογο που πρέπει να αρχίσει άμεσα μετά το Πάσχα και να δώσει απαντήσεις στους πολίτες».

Αφού δήλωσε περήφανος για το κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για ανασύσταση του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου αφήνοντας αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την οποία δεν κατονόμασε: «Tον τελευταίο καιρό εντείνονται οι επιθέσεις από πολλές πλευρές, αλλά με τον ίδιο στόχο -την εξουδετέρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κι επειδή κάποιες δήθεν αντισυστημικές φωνασκίες, πλέουν και συμπλέουν με τις καθεστωτικές επιδιώξεις, στηρίζουν και στηρίζονται από το ίδιο το σύστημα που δήθεν πολεμούν. Mας πολιορκούν οι ρεβανσιστές του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου και οι ληξίαρχοι του τέλους μας».

Κατάργηση τάσεων

Αναφερόμενος στις εσωκομματατικές διεργασίες είπε: «Είμαστε όλοι και όλες εδώ για να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος, για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα Επανεκκίνησης και Αναγέννησης για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και για την Προοδευτική Παράταξη της χώρας μας!».

Ο κ. Φάμελλος κήρυξε την την έναρξη της προσυνεδριακής διαδικασίας για το Συνέδριο της επανεκκίνησης του κόμματός που θα γίνει τον Ιούνιο, ένα Συνέδριο που θα είναι Καταστατικό και Θέσεων. Σημείωσε ότι ξεκινάει από σήμερα τη λειτουργία της η Κεντρική Επιτροπή Επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ και καλωσόρισε «παλιούς και νέους συντρόφους και συντρόφισσες που συμμετέχουν από σήμερα στην επιτροπή επανεκκίνησης». Περιγράφοντας τον οδικό χάρτη είπε ότι «η διαδικασία θα μείνει ανοιχτή έως την Κεντρική Επιτροπή του Μαΐου, η οποία θα καταλήξει τα κείμενα του προσυνεδριακού διαλόγου και θα ολοκληρώσει τη συγκρότηση της ΚΕΕ».

Συνεχίζοντας για τα εσωκομματικά είπε: «Όταν μιλάμε για επανεκκίνηση και αναγέννηση δεν εννοούμε επιστροφή στις "παλιές εργοστασιακές ρυθμίσεις". Και για το λόγο αυτό έχω ήδη καταθέσει στην ΠΓ την πρότασή μου για το νέο καταστατικό να περιλαμβάνει κατάργηση των τάσεων και των ομαδοποιήσεων για την επιβίωση εσωκομματικών μηχανισμών, που λειτουργούσαν διασπαστικά και ως κόμμα μέσα στο κόμμα. Θέλουμε ρεύματα ιδεών που θα κάνουν πλούσια τη συζήτηση μέσα στο κόμμα, όχι σε κλειστές κάμαρες πριν έρθουν στο κόμμα. Και έχω ζητήσει επίσης το νέο μας καταστατικό να περιλαμβάνει και την υποχρεωτική ανανέωση των οργάνων και της εκπροσώπησης.

Δίνοντας την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Είμαστε κόμμα αντίστασης, ανυπακοής όπου χρειάζεται. Και είμαστε περήφανοι για την παράδοσή μας αυτή. Αλλά με τη θέληση του λαού είμαστε ΚΥΡΙΩΣ κόμμα διεκδίκησης της διακυβέρνησης. Κόμμα της κυβερνώσας Αριστεράς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

