«Η Ελλάδα εξοπλίζεται με μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα και είναι εναντίον της Τουρκίας» σημειώνουν Τούρκοι αναλυτές, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Star, Τζοσκούν Μπασμπούγ, αναφέρει: Οι Έλληνες θα αγοράσουν όπλα αξίας 28 δισ. δολαρίων. Είναι σοβαρό ποσό.

Παρουσιάστρια CNN TURK: Δηλαδή τι αγοράζουν; Τι όπλα θα αγοράσουν;

Μπασμπούγ: Από τις ΗΠΑ θα αγοράσουν 20 έως και 40 F-35. Επίσης, έχουν το αίτημα 120 κιτ εκσυγχρονισμού για 120 μαχητικά F-16; Από τη Γαλλία αγοράζουν 3 φρεγάτες Belharra και τώρα διαπραγματεύονται για 4η. Παράλληλα κάνουν διαβουλεύσεις με τους Γερμανούς για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών MEKO. Πάλι από τις ΗΠΑ έχουν το αίτημα για την προμήθεια 8 περιπολικών σκαφών ανοιχτής θαλάσσης. Επίσης, ετοιμάζονται να προμηθευτούν από το Ισραήλ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Το συνολικό κόστος είναι 28 δισεκατομμύρια για τα επόμενα 12 χρόνια.

Γκαφάρ Γιακιντζά, πολιτικός αναλυτής: Ας ξεκινήσουμε από Σαμοθράκη, Θάσο. Τα νησιά αυτά σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα. Η Λέσβος, η Χίος, το Καστελόριζο, η Σάμος αυτά τα νησιά είναι ιδιαίτερα κοντά στις ακτές μας. Πιο πίσω είναι η Ικαρία και η Πάτμος. Εμείς λοιπόν έχουμε την ικανότητα με τους πυραύλους μας να φτάσουμε σε αυτά τα νησιά.

Παρουσιάστρια CNN TURK: Nαι, αλλά η Ελλάδα εξοπλίζεται εναντίον της Τουρκίας;

Γκαφάρ Γιακιντζά: Φυσικά ναι, είναι εναντίον μας.

Η εφημερίδα Hyrriyet σημειώνει ότι «η Ελλάδα ό,τι έχει τα επενδύει στα όπλα. Η Αθήνα εξαπολύει εξοπλιστική επίθεση με 28 δισ. ευρώ».

Η εφημερίδα Milliyet γράφει: Άρχισαν να εμφανίζονται τα F-35 για την Τουρκία. Ο Τραμπ μπορεί να πάρει πρωτοβουλία»

«Η Τουρκία ζήτησε 40 F-35. Οι πηγές ασφαλείας μιλούν για δημιουργικές φόρμουλες».

Πόλεμος Άγκυρας με τον Economist

«Πόλεμο» άνοιξε η Άγκυρα με το βρετανικό περιοδικό The Economist με αφορμή δημοσίευμα που μιλούσε για νέες διώξεις εναντίον όλων των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν.

Άγκυρα: Δεν θα μας κάνει μάθημα ο Εconomist, είναι μέρος της παγκόσμιας συνωμοσίας κατά της Τουρκίας και του Ερντογάν.

Φαχρετίν Αλτούν, επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας: «Το περιοδικό Economist, που δεν μπόρεσε να πει λέξη για τη γενοκτονική ισραηλινή τρομοκρατία που έχει διαπράξει τις πιο βάναυσες σφαγές μπροστά στα μάτια του κόσμου εδώ και μήνες, έχει το θράσος να βάλει στο στόχαστρο τον Πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διαστρεβλώνοντας ορισμένες από τις υποθέσεις και τις έρευνες που διεξάγει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη της Τουρκίας.

Δεν θα πάρουμε μάθημα από αυτό το μέσο ενημέρωσης, το οποίο δεν μπορεί να ασκήσει ούτε μια κριτική στα δυτικά κράτη που υποστηρίζουν το Ισραήλ άνευ όρων. Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει άμεσα την παγκόσμια επιτυχημένη βιομηχανία τηλεοπτικών σειρών της Τουρκίας και στοχεύει να θέσει τις βάσεις για μια πολιτική επιχείρηση, είναι μια νέα εκδοχή παγκόσμιων συνωμοσιών κατά της Τουρκίας. Ωστόσο, υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, συνεχίζουμε να βαδίζουμε με σιγουριά προς τον στόχο μας για μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία, ανεξάρτητα από αυτά τα βρώμικα κόλπα!

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι δημόσιοι πόροι ορισμένων μητροπολιτικών δήμων της χώρας μας δαπανώνται σε τέτοιες φθηνές επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων και αφήνουμε αυτή την κατάσταση να την κρίνει ο λαός μας».

