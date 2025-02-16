Στην τελευταία μέρα των εργασιών της φετινής Διεθνούς Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (Munich Security Conference), μετείχε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ως Γενικός Εισηγητής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δημοκρατία.

Συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου με ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, δεξαμενών σκέψης, καθώς και επικεφαλής τεχνολογικών εταιριών και της παγκόσμιας κοινωνίας πολιτών, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία όπου οι γεωπολιτικές αναταράξεις παίρνουν νέα διάσταση με την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ.

Σε χθεσινή του παρέμβασή του για τη διατλαντική ενεργειακή ασφάλεια σε περιόδους κρίσης που διοργάνωσε το Atlantic Council σε συνεργασία με το BMW Foundation, ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι «πρέπει να παραμένουμε πάντα σε εγρήγορση για τις σύνθετες κρίσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε συλλογικά ως ανθρωπότητα όπως η κλιματική αλλαγή, οι εμπόλεμες συρράξεις και οι εντεινόμενες ανισότητες, και οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε συγκροτημένα μέσα από τη θεσμική πολυμερή συνεργασία αλλά και με έμφαση στην ενίσχυση της δημοκρατικών θεσμών και της συμμετοχής των πολιτών μέσα από καινοτόμες συμμετοχικές μεθόδους και πρακτικές».

Στην κατεύθυνση αυτή, συμπλήρωσε ο πρώην πρωθυπουργός «η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να παίξει καταλυτικό ρόλο, πιστή στις δημοκρατικές αξίες της ειρηνικής συνύπαρξης, του κράτους δικαίου, της συμπερίληψης και της ευημερίας για όλους και όχι για τους λίγους και τους ισχυρούς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

