Συνάντηση με την ανεξαρτητοποιημένη από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή Ράνια Θρασκιά θα έχει αύριο Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Όπως όλα δείχνουν, η ανεξάρτητη βουλευτής θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των προηγούμενων ημερών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για αύριο:
-Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2025 στις 11:30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με την ανεξάρτητη βουλευτή Ράνια Θρασκιά (γραφείο Προέδρου, Αγγελάκη 3 Θεσσαλονίκη).
-Στις 13:00 θα επισκεφθεί τον Σύνδεσμο Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ελλάδας (Γεωρ. Ανδρέου 46 Θεσσαλονίκη).
-Στις 17:15 θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit (Ξενοδοχείο Porto Palace).
