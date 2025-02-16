Λογαριασμός
Συνάντηση Ανδρουλάκη - Θρασκιά τη Δευτέρα: Προς ένταξη στο ΠΑΣΟΚ η ανεξάρτητη βουλευτής

Η Ράνια Θρασκιά είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές και τις εξελίξεις με τον Στέφανο Κασσελάκη

Ράνια Θρασκιά

Συνάντηση με την ανεξαρτητοποιημένη από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή Ράνια Θρασκιά θα έχει αύριο Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως όλα δείχνουν, η ανεξάρτητη βουλευτής θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των προηγούμενων ημερών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για αύριο: 

-Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2025 στις 11:30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με την ανεξάρτητη βουλευτή Ράνια Θρασκιά (γραφείο Προέδρου, Αγγελάκη 3 Θεσσαλονίκη).

-Στις 13:00 θα επισκεφθεί τον Σύνδεσμο Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ελλάδας (Γεωρ. Ανδρέου 46 Θεσσαλονίκη).

-Στις 17:15 θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit (Ξενοδοχείο Porto Palace).
 

