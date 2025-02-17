Η Αθήνα και το τρίγωνο Παρίσι - Μόναχο - Ουάσιγκτον

Της Δώρας Αντωνίου

Στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις και στην κινητικότητα της Ευρώπης για να αποκτήσει κοινό βηματισμό και να απαντήσει στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται τα τελευταία 24ωρα, στρέφει την προσοχή της η Αθήνα. Έμπειρο διπλωματικό στέλεχος προσομοιάζει με πολυπαραγοντική εξίσωση όσα συμβαίνουν με αφετηρία την κινητικότητα της Ουάσιγκτον για επίλυση του Ουκρανικού, τα μηνύματα της νέας αμερικανικής ηγεσίας για πρωτοβουλίες ερήμην της Ευρώπης, όσα είπε την Παρασκευή στο Μόναχο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, αλλά και την κινητικότητα που όλα αυτά προκαλούν εντός της Ε.Ε..

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να λείπει από το τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία. Έφτασε ο καιρός, θα έλεγα, της γεωπολιτικής ενηλικίωσης. Και η ώρα να αναζητήσει τη δική της ιδιαίτερη θέση στον καινούργιο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή συνέντευξή του στην «Καθημερινή», βάζοντας το πλαίσιο εντός του οποίου τοποθετείται η ελληνική πλευρά, με βάση τα πρόσφατα δεδομένα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συμμετείχε χθες στην έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών - μελών της Ε.Ε., στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου. «Η Ευρώπη στέκεται σθεναρά ενωμένη ως προς τη στήριξη της Ουκρανίας και στην ενίσχυση της άμυνάς μας» είπε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας. Πίσω από την αρκετά γενικόλογη αναφορά και την αποφυγή να εισέλθει σε λεπτομέρειες, όσον αφορά τα όσα συζητήθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες, προφανώς βρίσκεται η στάση αναμονής για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα στο Παρίσι, στην άτυπη σύνοδο που συγκαλεί ο Εμανουέλ Μακρόν με Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να συζητηθούν η κατάσταση στην Ουκρανία και ζητήματα ασφαλείας.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η Αθήνα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς η χώρα μας, εκτός όλων των άλλων, έχει και την πρόσθετη ιδιότητα του κράτους μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ειρήνης και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, σεβόμενη την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της αμυνόμενης Ουκρανίας» επισημαίνεται σχετικά.

Βεβαίως, είναι σαφές ότι οι πιθανές εξελίξεις στο Ουκρανικό θα επηρεάσουν ευρύτερα τις γεωπολιτικές ισορροπίες και ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν είναι αν και κατά πόσο θα επηρεαστεί ο αναβαθμισμένος ρόλος που απέκτησε τα τελευταία χρόνια το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως ένα σημαντικό σημείο εισόδου για νατοϊκά στρατεύματα και οπλισμό, αλλά και ως ένας πόλος της αμυντικής συνεργασίας της χώρας μας με τις ΗΠΑ. Το γεγονός ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης λειτουργεί σαν εναλλακτική δίοδος προς τα Στενά του Βοσπόρου εκτιμάται ότι ενισχύει τη γεωπολιτική βαρύτητά του.

Στη μεγάλη εικόνα, η Αθήνα, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, περιμένει να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο. Να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί η αμερικανική πλευρά, πως θα αντιδράσει η Ρωσία, ποιες αποφάσεις θα ληφθούν σε επίπεδο Ε.Ε.. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

