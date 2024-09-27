Hλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας –Κύπρου: Εγκρίθηκε η τροπολογία

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων».

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε η ΝΔ ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης το καταψήφισαν, εκτός από τους Σπαρτιάτες που δηλώσαν «παρών».

Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε και η τροπολογία για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου η οποία ψηφίστηκε από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, και Ελληνική Λύση. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες δήλωσαν «παρών» ενώ ΚΚΚΕ μαζί με τη ΝΙΚΗ και την Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν

Πηγή: skai.gr

