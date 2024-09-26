Με τους ομολόγους του της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο και της Ιορδανίας Ayman Al Safadi συναντήθηκε σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο πλαίσιο της σταθερά αναπτυσσόμενης συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών κατά τα τελευταία χρόνια, οι τρεις Υπουργοί συζήτησαν στο περιθώριο των εργασιών της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την περαιτέρω προώθηση της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Οι κ.κ. Γεραπετρίτης, Κόμπος και Safadi εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή που από τη Γάζα και το Ισραήλ έχει πια επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο. Αυτό που επείγει τώρα, συμφώνησαν οι τρεις Υπουργοί, είναι η αποτροπή περαιτέρω διάχυσης της κρίσης, η επίτευξη βιώσιμης εκεχειρίας και ο περιορισμός της ανθρωπιστικής κρίσης στην Λωρίδα της Γάζας. Για το λόγο αυτό συζητήθηκαν εναλλακτικοί των υφιστάμενων τρόποι διοχέτευσης αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Οι τρεις Υπουργοί επανεπιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των βασικών αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους στα πεδία της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας.

Συμφώνησαν, τέλος, ότι η επόμενη τριμερής Συνάντηση Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας θα λάβει χώρα στις 11 Νοεμβρίου στην Κύπρο.

Ακολούθησε διμερής συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον Ιορδανό ομόλογο του.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή κυριάρχησε και στη χωριστή κατ' ιδίαν συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιορδανό ομόλογό του Ayman Al Safadi στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε το νηφάλιο και σταθεροποιητικό ρόλο της Ιορδανίας στην περιοχή και αναφέρθηκε στις άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες υπογραμμίστηκαν και κατά την επίσκεψη του κ. Safadi στην Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο.

