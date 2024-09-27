Στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και στην αποκλιμάκωση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οπως είπε ο πρωθυπουργός, το Συμβούλιο Ασφαλείας εκπροσωπεί τη συλλογική φωνή, αλλά σήμερα δεν μπορεί να επιλύσει τα πολύπλοκα προβλήματα του παρόντος ή του μέλλοντος και συμπλήρωσε πως η διεύρυνση του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να συμπεριλαμβάνει μόνιμα και μη μόνιμα μέλη.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι πολίτες υποφέρουν στη Γάζα και πρέπει να αποφευχθεί η απειλή ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας. Έτσι, η Ελλάδα καλεί τους εμπλεκόμενους να οπισθοχωρήσουν από τη βία και να υπάρχει διάλογος αποκλιμάκωσης και σε κάθε κομμάτι των συνόρων να ζουν όλοι ειρηνικά, ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως η Ελλάδα υποστηρίζει μία εκεχειρία 21 ημερών και έναν διάλογο αποκλιμάκωσης, "υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και την άμεση επιστροφή των ομήρων. ... Ένας πόλεμος στον Λίβανο πρέπει να αποφευχθεί."

"Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι πρέπει να ζήσουν δίπλα εν ειρήνη δεν υπάρχει άλλη λύση από την ύπαρξη δύο κρατών, ώστε να μακροημερεύσει η ειρήνη" είπε χαρακτηριστικά.

"Δεν είναι αποδεκτή λύση δυο κρατών"

Ως προς τις σχέσεις με την Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι τα θέματα συζήτησης είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα.

Για το Κυπριακό είπε ότι δεν βλέπουμε καμία πρόοδο και επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην επανεκκίνηση των συνομιλιών. «Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε να γίνει αποδεκτή λύση δύο κρατών» υπογράμμισε και κάλεσε την τουρκοκυπριακή κοινότητα να επανέλθει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων.

"Οι διεθνείς συμφωνίες να γίνονται σεβαστές"

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνοντας σήματα, κατά κύριο λόγο, στις πολιτικές ηγεσίες της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, μιλώντας για σεβασμό στο Κράτος Δικαίου και στις σχέσεις καλής γειτονίας.

Τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων πρέπει να αφήσουν τα τραύματα του παρελθόντος, δήλωσε, ενώ τόνισε πως οι διεθνείς συμφωνίες πρέπει να γίνονται σεβαστές, είτε μιλάμε για τις Πρέσπες, είτε για την Πρίστινα.

Nωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Ελλάδας στη θητεία της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τη διετία 2025-26.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θέλει να είναι γέφυρα ανάμεσα στον Νότο και το Βορρά, την Δύση και την Ανατολή, καθώς είναι κράτος- μέλος της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ, και συνομιλεί ταυτόχρονα με χώρες του Παγκόσμιου Νότου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό και συνόψισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

