Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Ελλάδας στη θητεία της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τη διετία 2025-26.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θέλει να είναι γέφυρα ανάμεσα στον Νότο και το Βορρά, την Δύση και την Ανατολή, καθώς είναι κράτος- μέλος της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ, και συνομιλεί ταυτόχρονα με χώρες του Παγκόσμιου Νότου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό και συνόψισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
- Τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας - Στόχος η επίτευξη βιώσιμης εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή
- Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σε ελεύθερη πτώση ο ΣΥΡΙΖΑ πέμπτος - Μάχη για τρεις οι εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ
- Τετραμερής ΥΠΕΞ Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας-Κροατίας: Προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.