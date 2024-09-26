Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Ελλάδας στη θητεία της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τη διετία 2025-26.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θέλει να είναι γέφυρα ανάμεσα στον Νότο και το Βορρά, την Δύση και την Ανατολή, καθώς είναι κράτος- μέλος της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ, και συνομιλεί ταυτόχρονα με χώρες του Παγκόσμιου Νότου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό και συνόψισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

