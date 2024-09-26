Του Γιάννη Ανυφαντή

Στο νομοσχέδιο για το «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για την ολοκλήρωση των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.

Στόχος της διάταξης είναι η αποτροπή της αναστολής των εργασιών στο πλαίσιο των συναφθεισών κατασκευαστικών συμβάσεων, αποδεικνύοντας την ισχυρή βούληση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου κοινού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και την ΕΕ που αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης «προβαίνει στις καταβολές που απαιτούνται για τη συνέχιση των εργασιών στο πλαίσιο των κατασκευαστικών συμβάσεων που έχει συνάψει, μέχρι του ποσού των 26,8 εκατομμυρίων ευρώ, παράλληλα με τη διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων των οικείων ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου για τον καθορισμό του ρυθμιζόμενου εσόδου του έργου για το 2025 και βάσει του υφιστάμενου κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος ρυθμιστικού πλαισίου».

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο 5 της τροπολογίας «Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης του έργου λόγω εξωτερικών παραγόντων εκτός του ελέγχου, της ευθύνης και της υπαιτιότητας του φορέα υλοποίησης και των συμβαλλόμενων με αυτόν προμηθευτών και αναδόχων, ο φορέας υλοποίησης ανακτά μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, ποσοστό 13%, του συνόλου των πραγματοποιηθεισών και μη ανακτηθεισών επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών, ούτως ώστε, το άθροισμα του ανωτέρω ποσοστού με το ποσοστό που ανακτάται κατά τα προβλεπόμενα σε σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) να ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των ως άνω δαπανών».

Με την ίδια διάταξη, στο άρθρο 1, αναμορφώνεται το πλαίσιο φορολόγησης ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή σκαφών έως 7 μέτρα και την διαγραφή των απαιτήσεων σε περίπτωση που ο φόρος δεν καταβλήθηκε τα έτη 2020 - 2022.

