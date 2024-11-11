«Αποφασίσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα γίνει παράρτημα του Μαξίμου. Μπορεί να χάσουμε τον τυπικό τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά θα είμαστε η ουσιαστική αντιπολίτευση» δήλωσε σήμερα σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις και τη νέα διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο υποψήφιος πρόεδρος Απόστολος Γκλέτσος.

«Στήριξα τον Κασσελάκη αλλά αποδείχθηκε ακριβώς αυτό, παράρτημα του Μαξίμου. Από τους πρώτους μήνες καταλάβαμε ότι ήταν ξένο σώμα στον ΣΥΡΙΖΑ – και επικίνδυνο για την Αριστερά».

Για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα τον ακολουθήσουν στο νέο κόμμα δήλωσε ότι «θα κριθούν από τον κόσμο».

Για την υποψηφιότητά του και την επόμενη ημέρα στο ΣΥΡΙΖΑ

«Από εδώ και πέρα τα πράγματα θα λειτουργούν με περισσότερη αυστηρότητα. Θα φτιάξουμε ένα καινούριο καταστατικό που δεν θα μπορεί να μπαίνει μέσα όποιος περνάει απέξω, βλέπει φως και λέει γεια σας θέλω να γίνω βουλευτής, να πάρω μια θέση στα όργανα και αν έχετε θέση, να γίνω και αρχηγός. Δεν θα γίνονται έτσι πια τα πράγματα».

«Τώρα θα βγάλουμε πρόεδρο συριζαίο» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

