Γιώργος Γαβρήλος: Παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτηση από τα καθήκοντά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε πριν από λίγο με δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής ο Γιώργος Γαβρήλος, παραμένοντας προς ώρας βουλευτής της Κουμουνδούρου.

«Συνάντησα τον πρόεδρο της ΚΟ και τον ενημέρωσα για την πρόθεσή μου να μη συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα μου από τη θέση ευθύνης που μου είχε ανατεθεί, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια μου για το λάθος που συντελέστηκε τους τελευταίους 2 μήνες στο κόμμα» δήλωσε ο βουλευτής, αφήνοντας αιχμές για το στρατόπεδο των «87».

Απαντώντας στο ερώτημα των κοινοβουλευτικών συντακτών αν θα παραδώσει την έδρα στο κόμμα σε περίπτωση που ανεξαρτητοποιηθεί, απάντησε ότι «ο βουλευτής εκλέγεται με ένα κόμμα. Όταν αυτό αλλάζει, οφείλει να κρατάει την έδρα».

Εκτός πάντως από τον Γιώργο Γαβρήλο, μέσα στην ημέρα αναμένεται να παραιτηθούν η Θεοδώρα Τζάκρη από τη θέση της Γραμματέως στην ΚΟ, ο Γιάννης Σαρακιώτης από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και η Γιώτα Πούλου από τη θέση της συντονίστριας του κοινοβουλευτικού έργου του κόμματος, μένοντας για την ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

