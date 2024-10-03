Για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις σχετικά με τον επόμενο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την συμμετοχή στις εσωκομματικές κάλπες της Κυριακής μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος.

Ο κος Γερουλάνος εξέφρασε την αισιοδοξία του για μεγάλη προσέλευση στις κάλπες λέγοντας: «Πιστεύω ότι θα περάσουμε άνετα τον πήχη των 270 χιλιάδων ψηφοφόρων των προηγούμενων εσωκομματικών εκλογών, μπορεί αν φτάσουμε τις 350.000».

Ο υποψήφιος πρόεδρος υποστήριξε με επιχειρήματα την υποψηφιότητά του και γιατί μπορεί να ηγηθεί του κόμματος, τονίζοντας ότι «είμαι ο μόνος που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Την Κυριακή διακυβεύεται το τι περιμένει κανείς από τον επόμενο πρόεδρο του κόμματος, ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά», δήλωσε.

Σε περίπτωση που προκριθεί στον β’ γύρο, ο κος Γερουλάνος είπε ότι θα επιδιώξει ντιμπέιτ. Στον δεύτερο γύρο 13 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν οι δύο πρώτοι του πρώτου γύρου.

Σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος, «με μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ με τους συνυποψήφιους μου την επόμενη μέρα, εφόσον και εκείνοι σπάζονται την προσπάθεια την οποία θα κάνουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.