ΠΑΣΟΚ: Πού μπορείτε να ψηφίσετε για την ανάδειξη προέδρου

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την 6η Οκτωβρίου, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε πού μπορείτε να ψηφίσετε για την ανάδειξη προέδρου του κόμματος. Ανακοινώθηκαν παράλληλα και εκλογικά κέντρα εξωτερικού.

Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό κατάλογο ανά Περιφέρεια και Δήμο

Στα εκλογικά τμήματα της Ελλάδας οι κάλπες του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξουν στις 7 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών του ΠΑΣΟΚ, οι υποψήφιοι είναι 6:

Παύλος Γερουλάνος, Νίκος Ανδρουλάκης, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας, Νάντια Γιαννακοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης

Στον δεύτερο γύρο 13 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν οι δύο πρώτοι του πρώτου γύρου.

Πηγή: skai.gr

