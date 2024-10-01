Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πού μπορείτε να ψηφίσετε για την ανάδειξη προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αναλυτικός κατάλογος ανά Περιφέρεια και Δήμο για την εκλογή προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

ΠΑΣΟΚ: Πού μπορείτε να ψηφίσετε για την ανάδειξη προέδρου

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την 6η Οκτωβρίου, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε πού μπορείτε να ψηφίσετε για την ανάδειξη προέδρου του κόμματος. Ανακοινώθηκαν παράλληλα και εκλογικά κέντρα εξωτερικού. 

Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό κατάλογο ανά Περιφέρεια και Δήμο

Στα εκλογικά τμήματα της Ελλάδας οι κάλπες του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξουν στις 7 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών του ΠΑΣΟΚ, οι υποψήφιοι είναι 6:

Παύλος Γερουλάνος, Νίκος Ανδρουλάκης, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας, Νάντια Γιαννακοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης

Στον δεύτερο γύρο 13 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν οι δύο πρώτοι του πρώτου γύρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΣΟΚ εκλογές Εκλογές ΠΑΣΟΚ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark