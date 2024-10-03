Πιθανές ανατροπές στην εκλογική μάχη του ΠΑΣΟΚ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μετρούν αντιδράσεις, συμμετοχές στις συγκεντρώσεις και περιφέρειες που είναι πιο ισχυροί οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ.

Ακόμα και για τα περίπου 900 εκλογικά κέντρα, το που αποφασίστηκε να στηθούν, θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Για αυτό άλλωστε η Επιτροπή Δεοντολογίας δυσκολεύτηκε να καταλήξει καθώς η «μάχη» την προσεχή Κυριακή θα δοθεί «σώμα με σώμα».

Από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα: οι διαφορές των τεσσάρων πρώτων (Νίκου Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα, Άννας Διαμαντοπούλου, Παύλου Γερουλάνου) δεν είναι αδύνατο να ανατραπούν. Αυτό που δεν ξεχνούν στα επιτελεία των «έξι» είναι πως στις 6 Οκτωβρίου δεν κερδίζει μόνο ένας, αλλά δυο. Μια εβδομάδα μετά το παιχνίδι θα είναι και πάλι ανοιχτό.

Στα τέλη του 2015 στη Νέα Δημοκρατία ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε προηγηθεί 11 μονάδες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρώτο γύρο με τον πρωθυπουργό να κερδίζει την προεδρία της γαλάζιας παράταξης στις δεύτερες κάλπες.

Το ενδιαφέρον φαίνεται να είναι αυξημένο και όλα θα κριθούν από τον κόσμο που θα προσέλθει στις κάλπες. Στις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ στήριξαν περισσότεροι από μισό εκατομμύριο ψηφοφόροι.

Ψήφισαν το ιστορικό κόμμα που εκπροσωπεί τον χώρο του κέντρου στην Ελλάδα ή τον Νίκο Ανδρουλάκη; Αυτό θα φανεί στην κάλπη. Οι υπόλοιποι πέντε επιχειρούν να λάβουν ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων, αλλά κυρίως να «επαναπατρίσουν» κόσμο που δεν είχε πιστέψει ούτε υποστηρίξει τον νυν πρόεδρο το 2021. Εκλογικό σώμα άνω των 350.000 (270.000 είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εσωκομματικές κάλπες) θα σημάνει σημαντική αλλαγή του «μείγματος» και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρόκειται για ψηφοφόρους που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και κατευθύνθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρικτές της Χαριλάου Τρικούπη που «έστριψαν» δεξιά προς τη Νέα Δημοκρατία το 2019, αλλά και απογοητευμένοι κεντρώοι πολίτες που προτιμούν μέχρι σήμερα την αποχή.

Οι μάχες που θα δοθούν είναι πολλές και κρίσιμες. Μεταξύ αυτών η Αττική, η Αθήνα και η Κρήτη είναι τρεις πολύ σημαντικές περιοχές. Λόγω πληθυσμού στις δυο πρώτες και εξαιτίας της αύξησης των δυνάμεων του κόμματος στην τρίτη θα κριθούν πολλά για το τελικό αποτέλεσμα.

Δεκαεννιά εκλογικά κέντρα θα στηθούν για τους απόδημους με τις κάλπες να ανοίγουν στις επτά το πρωί και να κλείνουν μετά από 12 ώρες.

Όπως συμβαίνει σε κάθε εσωκομματική μάχη θεωρείται πολύ πιθανό να δοθούν παρατάσεις όπου έχουν παρουσιαστεί καθυστερήσεις ή ουρές αναμονής.

Δικαίωμα ψήφου έχουν Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, ηλικίας 16 ετών και άνω.

Η ταυτοποίηση θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος νέου τύπου. Το αντίτιμο συμμετοχής στη διαδικασία ορίστηκε στα 3 ευρώ και αφορά μόνο τον πρώτο γύρο.

