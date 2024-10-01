Για τις εσωκομματικές κάλπες που βρίσκονται στην τελική ευθεία ενόψει της Κυριακής 6 Οκτωβρίου, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Αρχικά, αναφερόμενος στο διακύβευμα των εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε πως «οι εκλογές γίνονται γιατί υπάρχει ένα δίλημμα: ή θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία που επανέφερε το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων, που δεν είναι πια κόμμα-συμπλήρωμα, με παρουσία εντός κι εκτός Βουλής απέναντι στη ΝΔ, ή όλα αυτά που πετύχαμε θα μπουν υπό αμφισβήτηση». Μάλιστα, ανέφερε ότι το κόμμα όχι μόνο δεν οδηγήθηκε στη σύνθλιψη, αλλά «έσπασε τις μυλόπετρες του δικομματισμού» για τρίτη φορά μετά το 1977 και το 2012.

«Τα καλύτερα είναι μπροστά μας και τα δύσκολα πίσω μας. Πετύχαμε μεγάλες νίκες στην αυτοδιοίκηση, είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο σε όλη την περιφέρεια μαζί με τη Θεσσαλονίκη και πλέον έχουμε το χρώμα μας στον πολιτικό χάρτη. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί πλέον να εκλέξει πρωθυπουργό, πράγμα που αν το λέγαμε πριν λίγα χρόνια, θα γελούσαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι», όπως είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το κόμμα μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ ως η δύναμη των μεγάλων πολιτικών αλλαγών.

Μάλιστα, ερωτηθείς για τυχόν ολιγωρία συνυποψηφίων προέδρων που προέρχονται από την Α' Αθήνας επειδή «ετοιμάζονταν για τις εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ», ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως αυτό θα το κρίνει ο κόσμος της παράταξης, «όταν το τρίτο χειρότερο ποσοστό σε 60 περιφέρειες της Ελλάδας είναι η Α' Αθήνας». Παράλληλα, επανέλαβε πως δεν έδειξε ποτέ πολιτική αλαζονεία ούτε πάθος για την εξουσία, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι πήγε αμέσως σε εκλογές όταν του ζητήθηκε.

«Χρειαζόμαστε σοβαρή απάντηση στο δημογραφικό και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, για αυτό ζητώ από τους φίλους και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ να με εμπιστευτούν και στη συνέχεια από τον ελληνικό λαό να με εμπιστευτεί ως πρωθυπουργό, για να αλλάξει η Ελλάδα σελίδα. Χωρίς να έχω καμία σχέση ούτε με το λαϊκιστικό διχαστικό παρελθόν του κ. Τσίπρα, ούτε με το πελατειακό ελιτίστικο παρόν του κ. Μητσοτάκη. Εγώ θα δουλέψω ως εργάτης, ως μυρμήγκι, για να πετύχει η Ελλάδα και να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή κοινωνία με σοβαρό Εθνικό Σύστημα Υγείας και μια Δημόσια Παιδεία ποιυ αγκαλιάζει τους πάντες και με λυμένα όλα τα εργασιακά δικαιώματα».

«Ούτε με τους πρίγκιπες ούτε με τους φευγάτους - Ο Λοβέρδος για 2 μήνες μάς στέρησε τη 2η θέση»

Στη συνέχεια, εστιάζοντας στο γιατί θα πρέπει ο ίδιος να επανεκλεγεί στην προεδρία, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι ο ίδιος είχε «πορεία συνέπειας και όχι ασανσέρ», ενώ δεν έκρυψε ότι δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει τη θητεία του.

«Βγήκα πρόεδρος σε ένα κόμμα που δεν είχε καν για σύμβολο τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, με αρύθμιστα ακόμα χρέη. Φυσικά και θα μπορούσαμε να βγούμε δεύτεροι στις Ευρωεκλογές, λέει όμως κανείς πως λίγους μήνες πριν την ευρωκάλπη ο Ανδρέας Λοβέρδος, μεγαλοστέλεχός μας, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ κάνοντας δικό του κόμμα, στερώντας μας τη δεύτερη θέση; Έχει πονέσει ο κόσμος της παράταξης από πισώπλατες μαχαιριές και τυχοδιωκτισμούς. Επομένως δεν είμαι ούτε με τους πρίγκιπες, δηλαδή τους βαρώνους και τους αλαζόνες, ούτε με τους φευγάτους που εγκατέλειψαν το κόμμα στα δύσκολα. Δεν θέλω τέτοιους την επόμενη μέρα δίπλα μου».

Επανέλαβε ότι την Κυριακή ο κόσμος δεν εκλέγει απλά πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά επιλέγει το ύφος της επόμενης κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως «η μεγάλη Κεντροαριστερά θα γίνει μόνο πόρτα-πόρτα».

Τέλος, αναφερθείς στους Χάρη Δούκα και Παύλο Γερουλάνο για τις κατηγορίες εναντίον του περί συστήματος δολοφονίας χαρακτήρων, είπε ότι «όλα αυτά υποτιμούν τη νοημοσύνη μας», ενώ στάθηκε στον πρώτο υπενθυμίζοντας ότι αποτέλεσε δική του επιλογή για τον δήμο της Αθήνας, την ίδια στιγμή που πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ «έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου» ότι ρίσκαρε.

