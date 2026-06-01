«Όπου υπάρχει Ελλάδα» : Οδοιπορικό σε Αίγινα, Αγκίστρι και Κόρινθο

Σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου, στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινά ένα οδοιπορικό στην Κορινθία, αλλά και σε δύο κοντινά νησιά, την Αίγινα και το Αγκίστρι. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Αίγινα είναι από εκείνους τους προορισμούς που καταφέρνουν να σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε διακοπές από την πρώτη κιόλας στιγμή. Μόλις μία ώρα μακριά από την Αθήνα, συνδυάζει αυθεντική νησιωτική ατμόσφαιρα, ιστορία, γεύσεις και εικόνες που μένουν αξέχαστες. Κάθε Σαββατοκύριακο εκατοντάδες επισκέπτες κατακλύζουν το νησί, αναζητώντας λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς δίπλα στη θάλασσα.

Σε μικρή απόσταση, το Αγκίστρι ζει σε πιο ήρεμους ρυθμούς, όμως η καθημερινότητα εκεί δεν είναι πάντα εύκολη. Οι προμήθειες φτάνουν αποκλειστικά μέσω θαλάσσης και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες οι ισχυροί άνεμοι οδηγούν συχνά σε απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά. Αυτό σημαίνει πως τα λιγοστά καταστήματα του νησιού μπορεί να μείνουν ακόμη και χωρίς βασικά προϊόντα. Ένας πλανόδιος έμπορος με το φορτηγάκι του διασχίζει καθημερινά όλο το νησί, μεταφέροντας φρούτα και λαχανικά κυριολεκτικά έξω από την πόρτα των κατοίκων, εξυπηρετώντας τους ηλικιωμένους.

Την ίδια ώρα, στο Κιάτο και τον Δήμο Σικυωνίων, ένας διαφορετικός δήμαρχος έχει καταφέρει να γίνει θέμα συζήτησης όχι μόνο για το έργο του αλλά και για τον τρόπο που επιλέγει να βρίσκεται κοντά στους πολίτες. Από το 2010 εκλέγεται συνεχώς, ωστόσο πολλοί δεν τον αναγνωρίζουν στον δρόμο, καθώς αποφεύγει τα στερεότυπα, τόσο στην εμφάνιση όσο και στη συμπεριφορά. Αυτή η συνήθεια έχει δημιουργήσει αμέτρητες ξεκαρδιστικές στιγμές, ενώ ο ίδιος μαθαίνει από πρώτο χέρι τα προβλήματα του τόπου του. Προβλήματα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, μέσα από βίντεο που δημιουργεί και πρωταγωνιστεί ο ίδιος, για να τα αναδείξει και να τα επιλύσει.

