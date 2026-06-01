Eιδική επιχειρησιακή δράση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς πραγματοποιήθηκε κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Κυριακής, στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Αριστοτέλους.

Έγινε έλεγχος σε 72 ανήλικα άτομα και σε επτά καταστήματα. Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών.

Τα στοιχεία που συλλέγονται, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας. Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

