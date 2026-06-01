Διάσωση 83 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκε λέμβος με 41 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, έπειτα από εντοπισμό από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Λίγο νωρίτερα, μια ακόμη λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 48 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, επίσης από εναέριο μέσο της Frontex. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο σημαίας Μπελίζ, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.