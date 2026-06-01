Πτυχίο στις σπάνιες γαίες; Στην Κίνα, υπάρχουν σχολές για αυτό

Κάθε χρόνο, αρκετές εκατοντάδες νέοι ενήλικες κατευθύνονται στις στέπες της βόρειας Κίνας για να μάθουν για τις σπάνιες γαίες σε σχολές όπως το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Εσωτερικής Μογγολίας.

Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, μπορούν να διανύσουν μερικά χιλιόμετρα στην οδό Σπάνιων Γαιών με τις έξι λωρίδες στο Μπαοτόου, όπου μπορούν να εργαστούν για κρατικά διυλιστήρια που μετατρέπουν τα κρίσιμα ορυκτά σε μαγνήτες που τροφοδοτούν κινητήρες τζετ, ηλεκτρικά οχήματα και ανεμογεννήτριες.

Διαφορετικά, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο κοντινό Ινστιτούτο Έρευνας Σπάνιων Γαιών Μπαοτόου - περίπου 150 χλμ. από το μεγαλύτερο ορυχείο σπάνιων γαιών στον κόσμο, σημειώνει το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και άλλοι δυτικοί ηγέτες έχουν δεσμευτεί για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για να σπάσουν την πρωτοκαθεδρία της Κίνας στις σπάνιες γαίες - έναν ισχυρό μοχλό που έχει χρησιμοποιήσει το Πεκίνο στον εμπορικό του πόλεμο με την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, η Κίνα εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη ταλέντων σε μέρη όπως το Μπαοτόου.

Η Κίνα έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα με περισσότερα από 40 εξειδικευμένα εργαστήρια σπάνιων γαιών που παράγουν πρωτοποριακή έρευνα, συνοδευόμενο από τουλάχιστον 11 πανεπιστήμια και τεχνικά κολέγια που εγγράφουν συνολικά περισσότερους από 500 φοιτητές ετησίως σε προγράμματα σπουδών σπάνιων γαιών, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Αρκετά ιδρύματα των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις σπάνιες γαίες στο πρόγραμμα σπουδών τους, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να εντοπίσει μια σχολή εκτός Κίνας που προσφέρει ένα συγκεκριμένο πτυχίο.



Πηγή: skai.gr

