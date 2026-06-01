Με Μοντέρο, Χεζόνια και πρώην παίκτη του Άρη η κορυφαία πεντάδα της ACB

Την κορυφαία πεντάδα της κανονικής περιόδου για τη σεζόν 2025-26 ανακοίνωσε η Liga Endesa, επιβραβεύοντας πέντε παίκτες που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους στα παρκέ της ACB.

Στην καλύτερη πεντάδα της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν οι Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους (Μούρθια), Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια), Μάριο Χεζόνια (Ρεάλ Μαδρίτης), Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό (Μπασκόνια) και Λούκα Μπόζιτς (Γέιδα/Γρανάδα).

Ο Λουβαβού-Καμπαρό αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ του πρωταθλήματος με 18,3 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ ο Χεζόνια συνέχισε τις υψηλές πτήσεις με τη φανέλα της Ρεάλ, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 17,5 πόντους και 4,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Από την πλευρά του, ο Μπόζιτς ήταν ο κορυφαίος παίκτης της λίγκας σε αξιολόγηση (24,3 PIR), μετρώντας 16,2 πόντους, 6,6 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ο Ζαν Μοντέρο συνέχισε να εντυπωσιάζει με τη Βαλένθια, έχοντας 13,7 πόντους και 4,6 ασίστ ανά αγώνα, ενώ ο ΝτεΤζούλιους, ο οποίος είχε περάσει από τον Άρη το 2024, ήταν ο ηγέτης της Μούρθια με 17,3 πόντους και 4,3 ασίστ.

Παράλληλα, η διοργάνωση ανακοίνωσε και την κορυφαία πεντάδα νέων της σεζόν, η οποία αποτελείται από τους Σέρχιο ντε Λαρέα (Βαλένθια), Ράφα Βιγιάρ (Μπασκόνια), Ίθαν Αλμάνσα (Ρεάλ Μαδρίτης), Μπασάλα Μπαγαγιόκο (Μπιλμπάο) και Μάικλ Ρούζιτς (Μπανταλόνα).

