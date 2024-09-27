Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» φιλοξενήθηκε το πρωί της Παρασκευής η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία σχολίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις εσωκομματικές εκλογές.

Μιλώντας για τη νέα διαμάχη μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα, η κ. Διαμαντοπούλου επανέλαβε την έκκληση ότι στο ΠΑΣΟΚ «δεν πρέπει να κολλήσουμε ΣΥΡΙΖΑ». «Οι τελευταίες μέρες σε μια εκλογική αναμέτρηση είναι και οι πιο σκληρές, όπου βγαίνουν τα μαχαίρια, γίνονται κάθε είδους επιθέσεις. Το δέχομαι κι εγώ αυτό. Αν μπείτε στο Διαδίκτυο, μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει», προσέθεσε χωρίς να γνωρίζειαν πρόκειται για τρολ.

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι την Τρίτη διεξήχθη ένα πολύ καλό ντιμπέιτ και μέχρι τώρα πήγε πολύ καλά όλη η προεκλογική περίοδος. Έχουμε 10 μέρες ακόμα και αυτό που θέλουμε είναι να έρθει πάρα πολύς κόσμος στις κάλπες, γιατί αυτό θα είναι το δείγμα ότι θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Διότι ο κόσμος ξανακοιτάει το ΠΑΣΟΚ. Δεν έρχεται μόνο το 12% να ψηφίσει, έρχεται η κοινωνία που θέλει μια αλλαγή. Για να το πετύχουμε αυτό, όμως, πρέπει όλοι να υποστηρίζουν με πάθος όποιον υποψήφιο θέλουν, αλλά να μην κατηγορούν τους άλλους», ανέφερε η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως «αυτό ακριβώς θέλω να αλλάξω την επόμενη μέρα, τη λογική του κόμματος που δημιουργεί στρατούς με παρέες και συγκρούσεις».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως είναι σύμφωνη και για νέο ντιμπέιτ με τον αντίπαλό της αν βρίσκεται στον δεύτερο γύρο, ενώ υπενθύμισε ότι η ίδια είχε προτείνει να δημιουργηθεί ένα κανάλι στο YouTube από το ΠΑΣΟΚ, όπου όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούσαν να κάνουν «5-6 ντιμπέιτ, να μιλήσουμε για όλες τις συγκεκριμένες πολιτικές και όσοι θέλουν από τους πολίτες να μας βλέπουν όποτε θέλουν».

«Σε 2 χρόνια μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα - Δεν μπορώ να πω αν είμαι καλύτερη από τον Γερουλάνο»

Σε ερώτηση για τον Παύλο Γερουλάνο και τη μεταξύ τους σύγκρουση στο ντιμπέιτ, η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε πως δέχτηκε επίθεση από εκείνον, ωστόσο είπε πως «προτιμώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να πω αν είμαι καλύτερη ή χειρότερη». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Σε αυτήν την προσπάθεια καταθέτω μια πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή η οποία έχει εμπειρία. Εγώ μπήκα στην πολιτική μόνη μου, κοριτσάκι 18 ετών, και ακολούθησα όλη τη διαδρομή του κόμματος. Αποφάσισα κάποια στιγμή, χωρίς να φύγω καθόλου από τον πολιτικό μου χώρο, να κάνω κι άλλα πράγματα. Η κομματική ζωή δεν σε βοηθάει από μόνη της, ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που πιστεύω χρειάζεται πάντα πολιτική αλλά και ιδιωτική ζωή. Και να κάνεις κι άλλα πράγματα και να βγεις στην κοινωνία και να δεις τους ανθρώπους από άλλη οπτική γωνία».

Τέλος, απαντώντας για ενδεχόμενη συνεργασία με την παρούσα κυβέρνηση, είπε ότι «θέλετε να σας απαντήσω για το τι θα κάνουμε σε 3 χρόνια από σήμερα, αλλά όπως βλέπετε το πολιτικό σκηνικό είναι πολύ ρευστό. Βλέπουμε τη ΝΔ να χάνει 13-14 μονάδες, βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί, επομένως σε 2 χρόνια μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και να αλλάξουν οι συσχετισμοί».

