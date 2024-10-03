Στον Έβρο σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Την ώρα που οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θέτουν σε ύψιστο συναγερμό την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τον κίνδυνο αύξησης των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας να είναι πλέον ορατός, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στον Έβρο, όπου θα περιοδεύσει στον νομό αλλά και θα παρουσιαστεί ένα συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής, δίνοντας παράλληλα έμφαση και στο μεταναστευτικό ζήτημα που επηρεάζει την περιοχή.

Στην Ορεστιάδα, και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη-Συζητάμε, αποφασίζουμε και προχωράμε μαζί για τον Έβρο», αναμένεται να γίνει, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη η παρουσίαση του προγράμματος ανασυγκρότησης του νομού, με ορίζοντα το 2027.

Στην κρίσιμη συγκυρία, ωστόσο, που διανύει η ευρύτερη γειτονιά μας λόγω του αραβοϊσραηλινού πολέμου και του καίριου ρόλου της Ελλάδας ως χώρα εισόδου και υποδοχής μεταναστών, κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού αναμένεται να δοθεί έμφαση και στην επέκταση του φράχτη στη συνοριακή γραμμή με την Τουρκία, προς αποφυγήν ανεξέλεγκτων προσφυγικών ροών.

Όσον αφορά στον φράχτη στον Έβρο πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε επισημάνει ότι «αυτό το εμπόδιο δεν προστατεύει μόνο τα ελληνικά σύνορα, προστατεύει τα ευρωπαϊκά σύνορα και πρέπει να τύχει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης».

Μάλιστα υπογράμμισε πως «σε κάθε περίπτωση, εμείς θα το κατασκευάσουμε είτε με ευρωπαϊκούς είτε με εθνικούς πόρους, αλλά είναι δίκαιο το βάρος της φύλαξης των συνόρων να επιμερίζεται δίκαια».

Ήδη, μάλιστα με βάση τις εξελίξεις, και έως ότου δρομολογηθούν όλες οι απαιτούμενες πολιτικές στις οποίες εμπλέκεται τόσο η Τουρκία σε ότι αφορά τα χερσαία σύνορα του Έβρου και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, η ελληνική πλευρά και οι αρχές έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό.

Αυτό προέκυψε και μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες η χώρα μας προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Εκτός του συναγερμού δε, που έχουν τεθεί όλες οι αρμόδιες και εμπλεκόμενες αρχές με τις ροές των μεταναστών, κρίθηκε επίσης κρίσιμο, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, να επισπευστούν όλα τα έργα που δρομολογούνταν για να φτάσει η πραγματική χωρητικότητα των δομών μεταναστών στο 100%, προκειμένου να μπορούν, εάν χρειαστεί, να φιλοξενήσουν περισσότερους μετανάστες που μπορεί να βρεθούν στη χώρα μας.

Ο ρόλος της Τουρκίας

Το μεταναστευτικό, άλλωστε, απασχόλησε πρόσφατα και τους δύο ηγέτες Ελλάδας – Τουρκίας, κατά την συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου το προσφυγικό τέθηκε στο επίκεντρο και ως άμεση προτεραιότητα, μεταξύ των εκκρεμοτήτων που υφίστανται στις διμερείς σχέσεις.

Και παρότι κατά την εν λόγω συνάντηση κορυφής των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν, συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό το επόμενο διάστημα, για την εξάρθρωση των δικτύων των διακινητών που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, παρόλα αυτά υπολείπονται οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την πλευρά της Τουρκίας.

Κατά συνέπεια, οι ίδιες οι συνθήκες όπως διαμορφώνονται στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο καθιστούν όλο και πιο επιτακτική μία συνολική επανεξέταση και επικαιροποίηση της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016, η οποία πλέον θεωρείται αναντίστοιχη με τις πραγματικές συνθήκες.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε συνέντευξή του εκτίμησε ότι «στο πεδίο του μεταναστευτικού και οι δύο χώρες έχουν να κερδίσουν, αν αναπτύξουν μια πιο στενή συνεργασία. Τα αποτελέσματα αυτής της στενότερης συνεργασίας έχουν ήδη φανεί στον Έβρο. Σε μια περίοδο όπου οι τάσεις είναι αυξητικές συνολικά, στον Έβρο οι ροές εμφανίζονται μειωμένες» σημειώνοντας και το ρόλο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας – Βουλγαρίας.

«Χαραμάδα» για τις μεταναστευτικές ροές μπορεί να αποτελέσει το Νότιο Αιγαίο και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές εκεί θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η συνεργασία σε επιχειρησιακό και επιτελικό επίπεδο Ελλάδας Τουρκίας ώστε να στοχεύσουν κατευθείαν στα κυκλώματα των διακινητών. Τα φώτα πέφτουν όμως και στην Κρήτη όπου οι αφίξεις μεταναστών είναι περισσότερος στο τρέχον έτος απ' ότι πέρσι και κατά συνέπεια χρειάζεται μεγαλύτερη φύλαξη και επιτήρηση.

Η θέση των Ευρωπαίων

Από ελληνικής πλευράς δίνεται ταυτόχρονα έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στήριξης για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, με αύξηση των διαθέσιμων πόρων και αναμένεται ότι το θέμα θα βρεθεί ως βασική προτεραιότητα στην ατζέντα των προσεχών συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση στις 10 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, όπου στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν και οι τρέχουσες εξελίξεις και να κληθούν οι εταίροι να βρουν κοινές λύσεις με στόχο να μπει «φρένο» στις αφίξεις μεταναστών στα ευρωπαϊκά σύνορα.

