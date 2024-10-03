Στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την εσωκομματική κατάσταση στην Κουμουνδούρου.

Αρχικά, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η κατάσταση «έχει φτάσει στο απροχώρητο» στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι «ο λόγος που προχώρησε η πρόταση μομφής και η υποβολή υποψηφιοτήτων ήταν αυτή ακριβώς η απαξίωση και σαν κόμμα και ιδέες, για αυτό και μιλάω για επανεκκίνηση». Προσέθεσε ότι «το γυαλί δεν θα κολλήσει με συσχετισμούς ομάδων», διότι, όπως ανέφερε, «αυτό που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα είναι μια προοδευτική αντιπολίτευση, ειδικά τώρα που ο κόσμος δεν εμπιστεύεται την πολιτική. Το γυαλί θα κολλήσει όχι μόνο αν το θέλουν κάποιοι που βρίσκονται ήδη σε ένταση μεταξύ τους, αλλά αν το θέλει και η κοινωνία».

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ - Είναι στον χαρακτήρα μου η ενωτική στάση»

Στη συνέχεια, απαντώντας για το αν θα δώσει ρόλο στον Στέφανο Κασσελάκη εφόσον εκλεγεί εκείνος στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος σημείωσε:

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελλου, δεν μπορούμε σε ένα προοδευτικό κόμμα να θεωρούμε εξουσία τον πρόεδρο. Όταν καλούμε κι άλλους δημιουργικούς πολίτες που χρειάζονται στο κόμμα, σημαίνει όλοι είναι απαραίτητοι και δεν θα υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι στον χαρακτήρα μου η ενωτική στάση, είμαι, ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Η κριτική που κάναμε στον πρώην πρόεδρο είναι γιατί παρέκκλινε όχι από μια πορεία, αλλά από τον στόχο της ενίσχυσης και της βιωσιμότητας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτά που συνέβαιναν μάς απαξίωναν και μας συρρίκνωναν. Αυτό είναι το θέμα».

Τέλος, σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε πως είναι περήφανος που συμμετείχε στην κυβέρνησή του, η οποία έχει πολιτική παρακαταθήκη και πρέπει να τιμηθεί, όπως είπε. «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικό κεφάλαιο της Ελλάδας και της Ευρώπης και μπορεί να μιλήσει και μόνος του για το οτιδήποτε» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

