Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων ψήφισε για τον β΄ γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Γερουλάνος.

Εξερχόμενος της αίθουσας ο κ. Γερουλάνος είπε: «Σήμερα ολοκληρώνεται μια εξαιρετικά σημαντική εσωκομματική διαδικασία που εξελίχθηκε εξαιρετικά ομαλά και συντεταγμένα. Καλώ όλους τους φίλους και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ να έρθουν και σήμερα να ψηφίσουν. Το αποτέλεσμα θα είναι απόλυτα σεβαστό.

Αύριο ξεκινά μία καινούρια ημέρα, όποιος και αν κερδίσει. Αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά της αντιπολίτευσης προς τη ΝΔ και συντεταγμένη πορεία για να νικήσουμε τις επόμενες εκλογές».

Πηγή: skai.gr

