Στις αλλαγές που προωθούνται στον τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων, στην ενίσχυση του ΕΣΥ, στην ελληνική οικονομία,αλλά και στην απώλεια του αξέχαστου μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης συνόδευσε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία στη μνήμη του Τζόρτζ Μπάλντοκ που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στη Γλυφάδα.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα! Ακόμα μία εβδομάδα με σημαντικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες ήταν η εβδομάδα που μας πέρασε. Από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την ενίσχυση του ΕΣΥ, μέχρι και το ακριτικό Αγαθονήσι, ας δούμε τι ξεχώρισε αυτήν την εβδομάδα.

Με μεγάλη προσοχή εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα θερμά μέτωπα της περιοχής μας, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε όλες τις Συνόδους Κορυφής που έγιναν τις τελευταίες ημέρες -με διαφορετικές συνθέσεις στο Ντουμπρόβνικ και την Πάφο- για την επισκόπηση της κατάστασης αλλά και τη στήριξη των διπλωματικών προσπαθειών να μπει ένα τέλος στις πολεμικές συγκρούσεις που πέρα από τις μεγάλες και οδυνηρές ανθρώπινες απώλειες, κρατούν ψηλά τον δείκτη της αβεβαιότητας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Περνάω στα αμιγώς εσωτερικά μας, ξεκινώντας από τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και την έμφαση που δίνουμε στην προσέλκυση αξιόμαχου προσωπικού. Η μεγάλη πτώση του αριθμού των εισερχομένων στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές της χώρας μας μας προβλημάτισε και μας κινητοποίησε. Και γι’ αυτό ζήτησα συγκεκριμένες λύσεις από τα δυο αρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες λύσεις παρουσιάστηκαν την Πέμπτη. Ανακοινώνουμε, λοιπόν, ότι διευρύνουμε σε 3 τα πεδία (2ο, 3ο και 4ο) από τα οποία μπορούν να εισέρχονται στις στρατιωτικές σχολές οι υποψήφιοι φοιτητές, αναγνωρίζοντας ειδική ποσόστωση 10% και για τους αποφοίτους των επαγγελματικών λυκείων. Επιπλέον τετραπλασιάζουμε τη μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών από τα 165 στα 609 ευρώ και διπλασιάζουμε την αποζημίωση για τους υπαξιωματικούς. Επενδύουμε σχεδόν 40 εκ. ευρώ σε αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των σχολών, ενώ καθιερώνουμε νέες δυνατότητες για μετεκπαίδευση και επαγγελματική αριστεία για τους αποφοίτους των σχολών. Προσφέρουμε τέλος έως το 2030 ένα πιο αναβαθμισμένο πακέτο παροχών στους ενστόλους μας και τις οικογένειές τους που περιλαμβάνει δωρεάν στέγη, παιδικούς σταθμούς, βελτιωμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ειδικές δομές για άτομα με αναπηρία και μονάδα φροντίδας αποστράτων. Στόχος μας είναι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να γίνουν ένας ελκυστικός προορισμός σταδιοδρομίας, ώστε να διαθέτουν στελέχη στην πρώτη γραμμή με υψηλό φρόνημα και ηθικό.

Παρά το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική και θα σας πω δύο στοιχεία που το επιβεβαιώνουν. Το πρώτο είναι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2025 που κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής με τρεις πολύ σημαντικές θετικές «ειδήσεις»: την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την ταχύτερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ε.Ε και την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, κάνει «καλό στην τσέπη μας» διότι περιλαμβάνει 12 αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων, νοικοκυρεύει κι άλλο το δημόσιο χρέος, κάνει πιο ισχυρή και ανθεκτική την οικονομία μας, κλείνοντας παράλληλα το επενδυτικό κενό που άφησε στη χώρα μας η κρίση. Είναι ένας προϋπολογισμός με κοινωνικό πρόσημο: οι παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα το 2025 σε σχέση με το 2024 θα είναι αυξημένες κατά 1,1 δισ. ευρώ και συμπληρώνονται από σειρά θεσμικών μέτρων που εστιάζουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, στην ενίσχυση των επενδύσεων και της καινοτομίας, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού ζητήματος, στις δαπάνες για την Εθνική Άμυνα, καθώς και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα είναι ένας προϋπολογισμός δημοσιονομικά υπεύθυνος, εναρμονισμένος με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης όπως αποτυπώνεται και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο που καταθέσαμε στην ΕΕ. Επιδίωξή μας είναι η διασφάλιση της ισχυρής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η περαιτέρω αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας και η ευημερία των πολιτών. Γι’ αυτό, η διοχέτευση των πεπερασμένων δημοσιονομικών πόρων γίνεται με σύνεση αλλά και με τη μέγιστη δυνατή οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα.

Το δεύτερο στοιχείο είναι μια ακόμη διάκριση που έλαβε η πατρίδα μας από την έγκυρη διεθνή έκδοση του Economist Intelligence Unit, ο οποίος μας τοποθετεί μεταξύ των 10 χωρών που θα δουν παγκοσμίως τη μεγαλύτερη βελτίωση του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος μέσα στην επόμενη 5ετία. Σύμφωνα με τον Economist αυτό συμβαίνει χάρη στις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 5 χρόνια, για μια Ελλάδα πιο φιλική στις επενδύσεις. Η Ελλάδα ξεχωρίζει μαζί με την Ινδία και την Κένυα και η διάκρισή μας αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αν σκεφτούμε πως ο Εconomist διαβάζεται από όλους τους σοβαρούς θεσμικούς επενδυτές ανά τον κόσμο που σχεδιάζουν και λαμβάνουν αποφάσεις για τις επόμενες επενδύσεις τους.

Όμως, η περασμένη εβδομάδα ήταν εβδομάδα διακρίσεων για τη χώρα μας και σε άλλα πεδία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού κράτους αναγνωρίζεται πλέον και επιβραβεύεται διεθνώς. Πρόσφατο παράδειγμα τα βραβεία που λάβαμε στα «ψηφιακά όσκαρ» από τον παγκόσμιο οργανισμό WITSA Global Innovation & Tech Excellence Awards 2024 για το ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr το wallet που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο. Επειδή όμως η ψηφιακή καινοτομία είναι και γένους θηλυκού, το ειδικό βραβείο για την κορυφαία γυναίκα επικεφαλής φορέα ψηφιοποίησης παγκοσμίως, το κέρδισε η δική μας Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Νίκη Τσούμα, η οποία έχει συμβάλλει αποφασιστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Πρόνοιας. Στην ίδια διοργάνωση, διάκριση απέσπασε και μια ελληνική εταιρεία του ιδιωτικού Τομέα, η Intracom Telecom, για την επιτυχή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ενεργειακή αποδοτικότητα των δικτύων 5G. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης για τη δουλειά που κάνει υπό τον Δημήτρη Παπαστεργίου, και αναμένουμε κι άλλες πολλές εφαρμογές που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή μας -και γιατί όχι θα φέρουν κι άλλα βραβεία.

Επόμενο θέμα: ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές των ειδικών σχημάτων στήριξης στη Θεσσαλία και στον Έβρο που υλοποιήθηκαν μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, «mybusinesssupport». Αφορούσαν επιχειρήσεις πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων που υπέστησαν οικονομικές απώλειες από τις πλημμύρες του Daniel στη Θεσσαλία και τις πυρκαγιές στον Έβρο. Διατέθηκαν σχεδόν 13 εκ. ευρώ σε 1.314 επιχειρήσεις των δύο περιοχών. Η επιχορήγηση ήταν από 3.000 έως 300.000 ευρώ.

​​Αλλάζουμε σταδιακά το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας μας και σε αυτό καταλυτικό ρόλο μπορεί να παίξει ο αγροτικός τομέας, ο πιο ευάλωτος στην κλιματική κρίση. Η στροφή στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ένα πεδίο στο οποίο υστερούμε ως χώρα παρά τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, μπορεί να κάνει τη γεωργία μας να αυξήσει την παραγωγικότητα της κατά 10 φορές και να μειώσει τις ανάγκες κατανάλωσης νερού στο 1/10. Με άλλα λόγια, τα θερμοκήπια μπορούν να στηρίξουν και τα αγροτικά εισοδήματα αλλά και το περιβάλλον. Και πιστεύω ότι το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 600 εκ. ευρώ που εξήγγειλα στη ΔΕΘ, θα συμβάλει καθοριστικά στη μαζική επέκταση των θερμοκηπίων στη χώρα. Το 50% της χρηματοδότησης θα προέρχεται από ίδια κεφάλαια με φθηνό δανεισμό, ενώ το υπόλοιπο 50% θα αποτελείται από κρατικές επιχορηγήσεις προς επιχειρήσεις, συνεταιριστικά σχήματα ή μεμονωμένους αγρότες που θα επενδύσουν στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος παρουσίασε πρόσφατα στη Λάρισα ένα ανάλογο πρόγραμμα που διευκολύνει τους Έλληνες παραγωγούς να επενδύσουν σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Συμβαίνει ήδη σε αρκετές περιοχές, αλλά ξεχωρίζει το πρώτο semi-closed θερμοκήπιο που ξεκίνησε να δημιουργεί μια ελληνική εταιρεία, η Wonderplant στην Πετρούσα Δράμας, ένα έργο πρωτοποριακό όχι μονο λόγω μεγέθους του, αλλά και εξαιτίας της προηγμένης τεχνολογίας που εφαρμόζεται για πρώτη φορά και σε τόσο μεγάλη κλίμακα στην Ελλάδα. εξασφαλίζοντας τις ιδανικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως εξωτερικών περιβαλλοντικών αλλαγών. Το θερμοκήπιο, το μεγαλύτερο της χώρας, θα εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες όλο το χρόνο, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές αλλαγές, και θα καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της ελληνικής αγοράς σε ντομάτες υψηλής ποιότητας. Πρόκειται για μια καινοτόμα επένδυση με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, την αγορά εργασίας και την ελληνική γεωργία.

Περνάω στις ενισχύσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του Οκτωβρίου για 700.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 4,8 εκ. ευρώ και καλύπτεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Δικαιούχοι της στήριξης είναι τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και με την παρέμβασή μας απορροφάται σχεδόν το σύνολο του αυξημένου κόστους, όπως αυτό προκύπτει από τις προ κρίσεως τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το φετινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 30 Σεπτεμβρίου. Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό στα 4 εκ. ευρώ, επιτρέποντας σε περισσότερα παιδιά, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους να συμμετέχουν. Συνολικά, 7.414 άνθρωποι βρήκαν φιλοξενία στις 14 παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις, από τους οποίους 1.742 ήταν άτομα με αναπηρία και 1.044 ηλικιωμένοι, ενώ φροντίσαμε να διευρύνουμε τις κατασκηνωτικές περιόδους με υποχρεωτικό έλεγχο της λειτουργίας τους μια φορά ανά περίοδο. Δόθηκαν επίσης κονδύλια στους δήμους για να βελτιώσουν τις υποδομές τους και να ανοίξουν και άλλες παιδικές εξοχές. Από τώρα μπορώ να πω ότι το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2025 θα είναι ακόμα μεγαλύτερο ώστε να ωφεληθούν ακόμα περισσότερα άτομα!

Όπως έχω πει, η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι για εμάς προτεραιότητα. Χωρίς να κρύψουμε ποτέ τα πολλά προβλήματα που το ταλανίζουν και στα οποία εγκύψαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, πιστεύω ότι το ΕΣΥ αλλάζει. Η συνολική ανάταξη του γίνεται με βάση ένα στρατηγικό σχέδιο τετραετίας με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και στις υποδομές, αξιοποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ιδιωτικές χορηγίες. Ενδεικτικό παράδειγμα τα έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης στο Νοσοκομείο «Αγία Σοφία», το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας. Κατά την επίσκεψή μου την περασμένη Πέμπτη είδα από κοντά τις εντυπωσιακές αλλαγές, καθώς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μετατρέπεται σε πρότυπο ΤΕΠ, ένα έργο ύψους 1,26 εκ. που θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Η βελτίωση των υποδομών του δεν θα σταματήσει εκεί: όπως επισήμανε ο Υπουργός Υγείας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα αγοραστεί ένας υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής για τις παιδικές νεοπλασίες κόστους 2,5 εκ. ευρώ, ακριβώς διότι θέλουμε να δώσουμε στο νοσοκομείο αυτό μία τεχνολογική υπεροχή ώστε να προσφέρουμε στα παιδιά ό,τι καλύτερο υπάρχει για την περίθαλψή τους.

Θα σας μιλήσω για ένα από τα «αθέατα θαύματα» του ΕΣΥ: το Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής, που ξεκίνησε το 2021 σε 10 νοσοκομεία με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, εκτιμάται ότι αποφεύχθηκαν τουλάχιστον 60 θάνατοι, 500 περιστατικά λοιμώξεων και πάνω από 5.000 ημέρες νοσηλείας. Το πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εφαρμόστηκε από τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία από το CLEO και με τη συμβολή και του έγκυρου στον τομέα του Institute for Healthcare Improvement. Ξεκίνησε με ψηφιακή καταγραφή των πιο συχνών λοιμώξεων σε 10 νοσοκομεία (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ρίο και Ηρακλειο), στη συνέχεια δόθηκαν οι οδηγίες στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έγινε η κατάλληλη εκπαίδευση και μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετρήθηκε το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Το πρόγραμμα λήγει το 2026 και θα επιδιώξουμε να επεκταθεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας με στόχο οι καλές πρακτικές, αυτό το σωτήριο πρωτόκολλο στη διαχείριση των ασθενών να εδραιωθεί παντού. Κάθε ζωή μετράει.

Έχω αναφερθεί και σε πρόσφατη κυριακάτικη ανασκόπηση στις πολιτικές μας για να επαναπατρίσουμε Έλληνες του εξωτερικού προκειμένου να εργαστούν εδώ, αξιοποιώντας τις επενδυτικές και εργασιακές ευκαιρίες που προσφέρει η οικονομική ανάπτυξη. Οι πολιτικές αυτές φέρνουν αποτέλεσμα. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις έχουν προσλάβει Έλληνες και Ελληνίδες που επέστρεψαν στη χώρα την τελευταία τριετία. Ιδιαίτερα χρήσιμη έχει αποδειχθεί η πλατφόρμα Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, μέσω της οποίας οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα δημοσιοποιούν τις θέσεις εργασίας που θέλουν να καλύψουν και Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό υποβάλλουν αίτηση για μια θέση απασχόλησης ανάλογη των προσόντων τους. Στον έναν χρόνο λειτουργίας της, 200 επιχειρήσεις προσέφεραν 450 θέσεις εργασίας και υπήρξαν 1.500 αιτήσεις ενδιαφέροντος. Αντιστοίχως, έγιναν 2.100 εγγραφές αναζήτησης θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, στη συντριπτική πλειονότητα τους με «γερό» βιογραφικό και υψηλές δεξιότητες. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να θα φέρουμε πίσω το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης που έφυγε στα χρόνια της κρίσης, ενισχύοντας έτσι όχι μόνο τις ελληνικές εταιρείες, αλλά τελικά την ίδια τη χώρα.

Από τα μικρά που όμως κάνουν τη διαφορά: στο ακριτικό Αγαθονήσι, ένα πανέμορφο κομμάτι ελληνικής γης στο Ανατολικό Αιγαίο, θα επαναλειτουργήσει το δημοτικό πρατήριο καυσίμων, υψίστης σημασίας υποδομή για τη διαβίωση των ντόπιων κατοίκων, τον τουρισμό, αλλά και την Εθνική Άμυνα. Από τον Ιούλιο που είχε λήξει η μίσθωση του πρατηρίου, όποιος χρειαζόταν καύσιμα έπρεπε να πάει στην κοντινή Σάμο για να προμηθευτεί. Ο δήμαρχος Αγαθονησίου Ευάγγελος Κόττορος πήρε ζεστά το θέμα και με τη συνδρομή του Υφυπουργού Εσωτερικών βρέθηκε λύση. Υπογράφηκε νέα μίσθωση και είναι θέμα χρόνου να ανοίξει πάλι το δημοτικό πρατήριο.

Με λύπη αποχαιρετήσαμε την Τετάρτη τον Μίμη Πλέσσα, ένα εκλεκτό μέλος από το πάνθεον των Ελλήνων δημιουργών, σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, επιστήμονα και γλυκό άνθρωπο. Μας άφησε παρακαταθήκη υπέροχες μελωδίες που άφησαν εποχή στο θέατρο και τον κινηματογράφο, κερδίζοντας μια θέση στην καρδιά μας.

Εναλλαγή συναισθημάτων. Μεγάλη χαρά -και με αυτό θα κλείσω την σημερινή ανασκόπηση- μας έδωσε η ανακοίνωση της βράβευσης του -κατά το ήμισυ- Κύπριου Ντέμη Χασάμπη με το φετινό Νόμπελ Χημείας για την ανακάλυψή του στη δομή των πρωτεϊνών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι το δεύτερο Νόμπελ της Κύπρου, με τον Χριστόφορο Πισσαρίδη να έχει προηγηθεί στον τομέα των Οικονομικών. Μας θύμισαν τα δικά μας δύο Νόμπελ, με τον Σεφέρη το 1963 και τον Ελύτη το 1979. Μακάρι στο μέλλον να ακολουθήσουν κι άλλα.

Δεν το συνηθίζω αλλά, όπως θα διαπιστώσατε, αυτή η ανασκόπηση έχει και μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία της Εθνικής μας που μας συγκίνησε όλους, προς τιμήν του Τζορτζ Μπάλντοκ που έφυγε από τη ζωή. Παρά τον πόνο της απώλειας, οι διεθνείς μας επικράτησαν της Αγγλίας, σε έναν αγώνα που δεν ήταν απλά για το αποτέλεσμα, αλλά για τη μνήμη του συμπαίκτη τους. Μεγαλείο ψυχής.

Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Να περάσατε μια όμορφη Κυριακή, ό,τι κι αν κάνετε!

Πηγή: skai.gr

