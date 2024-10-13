Σε εκλογικό κέντρο στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη ψήφισε για τον β΄γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

«Σήμερα με τη μαζική μας συμμετοχή και την ψήφο μας κάνουμε το ΠΑΣΟΚ ισχυρό. Διαμορφώνουμε ένα ΠΑΣΟΚ που εκφράζει και ενώνει πλατιά προοδευτικές δυνάμεις της χώρας μας. Από αύριο συνεχίζουμε τον διαρκή μας αγώνα, έναν αγώνα όπου η Δημοκρατία δεν είναι απλώς μία λέξη αλλά καθημερινή αξία και πράξη. Για μία Ελλάδα καλύτερη, διαφορετική, προοδευτική. Μία Ελλάδα πράσινης μετάβασης και δίκαιης μετάβασης για τον ελληνικό λαό», δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Παπανδρέου.

