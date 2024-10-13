Για τον β΄γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ ψήφισε στο Ίλιον ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος δήλωσε:

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής του τόπου. Και αυτό δεν μας χαρίστηκε. Το πετύχαμε με αγώνα, κόπο, προσπάθεια.

Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό τους χιλιάδες απλούς ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, που πάλεψαν τα πιο δύσκολα χρόνια σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Σήμερα ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Γιατί τα δύσκολα είναι πίσω μας και τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Σήμερα ζητώ ξανά την εμπιστοσύνη σας. Για τη μεγάλη, προοδευτική, Δημοκρατική Παράταξη, που θα ανταποκριθεί στις νέες προσδοκίες του ελληνικού λαού. Για μια πατρίδα πιο ισχυρή και μια κοινωνία πιο δίκαιη».

