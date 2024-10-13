Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικράτησε με μεγάλη διαφορά έναντι του Χάρη Δούκα και επανεκλέγεται πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στο 100% των εκλογικών τμημάτων (928 συνολικά) της Επικράτειας, ο κ. Ανδρουλάκης απέσπασε το 59,92% (125.820 ψήφους) έναντι 40,08% (84.149 ψήφους) του κ. Χάρη Δούκα, μια διαφορά 41.671 ψήφων.

Οι κάλπες έκλεισαν με μισή ώρα παράταση, στις 19:30.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας είναι οι δύο μονομάχοι του δεύτερου γύρου. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήρθε πρώτος στο α' γύρο την περασμένης Κυριακής, συγκεντρώνοντας 29,64% ενώ ο κ. Δούκας ήρθε δεύτερος συγκεντρώνοντας 21,41% έναντι του Παύλου Γερουλάνου με 21,12%.

