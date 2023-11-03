Για τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας κλείστηκε το ραντεβού για τη συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η συνάντηση θα γίνει στη Βουλή.

Ο κ. Κασσελάκης ξεκίνησε τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έγινε την περασμένη Τετάρτη στο γραφείο του πρωθυπουργοού στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

