Την προκήρυξη για την πρόσληψη 150 νέων συνοριοφυλάκων που θα προστεθούν στους 450 συνοριοφύλακες, οι οποίοι έχουν ήδη προσληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τον Έβρο, όπου παραβρέθηκε εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Ο κ.Γεραπετρίτης επισκέφθηκε τον φράχτη και είπε ότι οι 150 νέοι συνοριοφύλακες θα προσληφθούν για την υποστήριξη της δεύτερης γραμμής άμυνας και τόνισε ότι "η Πολιτεία θα παραμείνει σθεναρά αρωγός στο να αναβαθμίσουμε την αποτρεπτική δυνατότητα που υφίσταται εδώ, έτσι ώστε να αισθάνεται και η τοπική κοινωνία, οι ακρίτες μας στον Έβρο, ασφάλεια και να αισθάνονται πάντοτε δίπλα τους την πολιτεία".

"Είχα σήμερα τη μεγάλη τιμή και χαρά να βρεθώ στον Έβρο, ειδικότερα δε στο έργο του φράχτη, το οποίο υλοποιήθηκε σε χρόνο-ρεκόρ από την ελληνική πολιτεία. Έχει 100% αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τη φύλαξη των εθνικών και των ευρωπαϊκών συνόρων και συνοδεύεται από μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία καταβάλλεται καθημερινά από το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο υπηρετεί εδώ στον Έβρο- γιατί είναι σημαντικά τα έργα υποδομής" είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Προσέθεσε ότι "πάντοτε απαιτείται ένας συντονισμός μεταξύ όλων των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας, του στρατού, των συνοριοφυλάκων και θέλω να δηλώσω ότι η Πολιτεία θα παραμείνει σθεναρά αρωγός στο να αναβαθμίσουμε την αποτρεπτική δυνατότητα που υφίσταται εδώ, έτσι ώστε να αισθάνεται και η τοπική κοινωνία, οι ακρίτες μας στον Έβρο, ασφάλεια και να αισθάνονται πάντοτε δίπλα τους την πολιτεία. Για το λόγο αυτό, θα προστεθούν στους 450 συνοριοφύλακες, οι οποίοι έχουν ήδη προσληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ακόμη 150 συνοριοφύλακες για την υποστήριξη της δεύτερης γραμμής άμυνας. Η προκήρυξη θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες".

Και ο υπουργός Εξωτερικών κατέληξε: "Για εμάς είναι απολύτως σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια στη χώρα αλλά να αισθάνονται και οι άνθρωποι ασφαλείς και υπερήφανοι για την πατρίδα, η οποία θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό τους".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.