«Στα βουνά της Πίνδου γράφτηκαν ένδοξες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Ο λαός μας με λιγοστά μέσα, αλλά με όπλο την εθνική ομοψυχία, νίκησε έναν ισχυρότερο αντίπαλο. Γι’ αυτό και 84 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες, που έδωσαν τα πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ελευθερία της πατρίδας μας, πετυχαίνοντας μια πολύ μεγάλη νίκη» ανέφερε στο μήνυμά του μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Υπογράμμισε στη συβέχεια:

«Όμως, σήμερα έχουμε χρέος ως χώρα να στείλουμε και ένα καθαρό μήνυμα σε όσους επιβουλεύονται ως αναθεωρητές της Ιστορίας τα εθνικά μας συμφέροντα. Το μόνο, λοιπόν, που έχουμε να μοιραστούμε με τους γείτονές μας είναι μια κοινή αντίληψη για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και να είναι αυτή η βάση της ευημερίας και της προόδου όλων των λαών της ευρύτερης περιοχής».

