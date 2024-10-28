Λογαριασμός
Μητσοτάκης για 28η Οκτωβρίου: Η πατρίδα μας είναι ισχυρή με Ένοπλες Δυνάμεις πανέτοιμες να εξασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε το πρωί τις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στο Περιστέρι

Κυριάκος Μητσοτάκης 28η Οκτωβρίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε το πρωί τις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στο Περιστέρι.

Ο κ. Μητσοτάκης σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μια μέρα τιμής και αναστοχασμού.

«Η πατρίδα μας σήμερα είναι ισχυρή με Ένοπλες Δυνάμεις πανέτοιμες να εξασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και να μας κάνουν να αισθανόμαστε ασφαλείας» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Δείτε φωτογραφίες:

28η Οκτωβρίου

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης 28η Οκτωβρίου Περιστέρι
