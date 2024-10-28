Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε το πρωί τις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στο Περιστέρι.
Ο κ. Μητσοτάκης σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μια μέρα τιμής και αναστοχασμού.
«Η πατρίδα μας σήμερα είναι ισχυρή με Ένοπλες Δυνάμεις πανέτοιμες να εξασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και να μας κάνουν να αισθανόμαστε ασφαλείας» σημείωσε ο πρωθυπουργός.
Δείτε φωτογραφίες:
