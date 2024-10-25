Του Γιάννη Ανυφαντή

Ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θέματα κυριαρχίας δεν μπαίνουν στον ελληνοτουρκικό διάλογο έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση και λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Αθήνα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η Ελλάδα κατά την ψήφιση της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας επεσήμανε το μονομερές της δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο πλαίσιο της άσκησης της κυριαρχίας. «Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά κυριαρχία ελληνική και αυτά τα ζητήματα δεν θα περιληφθούν σε κανέναν διάλογο για τα ελληνοτουρκικά. Η κυριαρχία μας αφορά αποκλειστικά και μόνο την Ελλάδα» είπε.

«Η επέκταση των χωρικών υδάτων θα γίνει με τον προβλεπόμενο τρόπο στο πλαίσιο άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Και εκεί δεν υπάρχει καμιά μυστικότητα. Ο διάλογος είναι απαραίτητο στοιχείο άσκησης διπλωματίας. Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε όλα με την Τουρκία. Έχουμε διαφορετική αφετηρία. Όποια συζήτηση γίνει για καθορισμό ΑΟΖ θα γίνει μόνο με την πλήρη προϋπόθεση ότι θα γίνει με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ότι αυτή είναι η μία και μόνη διαφορά μας», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμιά απόκλιση μεταξύ των στελεχών της κυβερνητικής πλειοψηφίας και των μελών της κυβέρνησης για τα εθνικά.

Στη δευτερολογία του, ο κ. Γεραπετρίτης θύμισε ότι τα όρια της χώρας καθορίστηκαν το 1947. Από τότε η επέκταση της ελληνικής επικρατείας για πρώτη φορά συντελέστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2021 με την επέκταση ως το Ταίναρο. «Η κυβέρνηση της Ν.Δ ήταν που μεγάλωσε την Ελλάδα. Και τη μεγαλώνει κάθε μέρα αυξάνοντας το διπλωματικό της κεφάλαιο. Δεν έχουμε κανένα απολύτως φοβικό σύνδρομο. Η κυβέρνηση δεν φοβάται. Και θα ήθελα να μην έχει και η Βουλή κανένα φοβικό σύνδρομο», τόνισε ο ίδιος.

