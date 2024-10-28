Δένδιας: Προχωράμε στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος

«Η Ελλάδα σήμερα γιορτάζει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Οι γιορτές όμως αποκτούν νόημα όχι μόνο όταν θυμόμαστε το παρελθόν, αλλά όταν χρησιμοποιούμε τα διδάγματά τους για να νοηματοδοτήσουμε το παρόν και το μέλλον» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι η διαχρονική απόφαση του ελληνικού λαού, του Ελληνικού έθνους, της ελληνικής κοινωνίας να προασπίσει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την ακεραιότητά του.

Και για να το πετύχουμε αυτό, για να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, προχωράμε στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος, αυτό που έχουμε ονομάσει Ατζέντα 2030, για να αποκτήσουμε έτσι τις ισχυρότερες ένοπλες Δυνάμεις που είχαμε ποτέ, για να μπορούν με τη σειρά τους να μας γεμίζουν περηφάνια όπως σήμερα και να εγγυώνται το μεγάλο αγαθό της εθνικής ανεξαρτησίας και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Χρόνια πολλά, Να είστε πάντα καλά!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.