Γεραπετρίτης: Στη Νέα Υόρκη για την ψηφοφορία των μη μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Την προσεχή εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, καθώς η Ελλάδα διεκδικεί την τρίτη συμμετοχή της (μετά τις διετίες 1952-1953 και 2005-2006), με την ιδιότητα του κράτους μη-μόνιμου μέλους, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά την περίοδο 2025-2026 στη ψηφοφορία που θα γίνει την Πέμπτη 6η Ιουνίου στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί στη διαδικασία εκλογής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και θα έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του από τη Δανία, το Πακιστάν, τη Σομαλία και τον Παναμά. Πρόκειται για χώρες που είναι επίσης υποψήφιες για θέσεις κρατών-μη μονίμων μελών και θα εκλεγούν, καθώς οι υποψήφιες χώρες είναι ισάριθμες με τις θέσεις.

Την παραμονή της εκλογής, την Τετάρτη 5η Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη δεξίωση, όπου οι υπουργοί Εξωτερικών των υποψηφίων χωρών θα έχουν την ευκαιρία να απευθύνουν χαιρετισμό.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντόνιο Γκουτέρες, με τον οποίο αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, για την συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς και για την πρόοδο των επαφών της απεσταλμένης του ΓΓ για το Κυπριακό, της Μαρίας Άνχελας Ολγκίν, με τις δύο πλευρές στην Κύπρο.

Η ελληνική διπλωματία θα διεκδικήσει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ψήφων στη διαδικασία εκλογής. Η Ελλάδα επιθυμεί υψηλό ποσοστό εκλογής, καθώς αυτό μαρτυρά την δυναμική και την υποστήριξη που λαμβάνει κάθε χώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η Ελλάδα θα ξεκινήσει τη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας την 1η Ιανουαρίου 2025. Μέχρι τότε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας μας στον ΟΗΕ πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης αναμένεται να λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις του ΣΑ ως παρατηρητής, για να εξοικειωθεί με τις διαδικασίες.

Με αφορμή το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας» , στην οποία αναφέρθηκε στη σημασία της επικείμενης εκλογής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η επικείμενη εκλογή της Ελλάδας ως μη-μόνιμου μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας στον ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026 θα αποτελέσει σημαντική επιτυχία της εξωτερικής μας πολιτικής, καθώς αφενός θα ενισχυθεί το διεθνές κύρος της χώρας μας και αφετέρου, θα θεμελιωθεί η δυνατότητά της να συνδιαμορφώνει την παγκόσμια πολιτική μέσω αποφάσεων και ψηφισμάτων και να μεγιστοποιεί το διεθνές της κεφάλαιο. Η εκλογή μας θα είναι το επιστέγασμα μιας εθνικής εκστρατείας, η οποία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με συστηματικότητα, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν ευρύτερη υποστήριξη» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.

Υπογράμμισε ακόμη ότι για την προώθηση του μηνύματος της υποψηφιότητάς της χώρας μας, το οποίο συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο διάλογος - διπλωματία - δημοκρατία, έγιναν δεκάδες συναντήσεις.

«Θα είναι η τρίτη φορά στην ιστορία που η Ελλάδα θα έχει την τιμή και την ευθύνη να είναι μη-μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτή η φορά, ωστόσο, διαφέρει ουσιωδώς από τις προηγούμενες. Και τούτο διότι σήμερα είναι εξαιρετικά υψηλός ο βαθμός συνθετότητας του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Από τη θέση αυτή, η χώρα μας θα συμβάλει εποικοδομητικά στην αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων υπερασπιζόμενη την ειρηνική επίλυση διαφορών, τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων και αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την εφαρμογή της ατζέντας ‘Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια’, τη θαλάσσια ασφάλεια, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και την κλιματική αλλαγή. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από κλιμάκωση της αστάθειας και της επιθετικότητας, με τη συμμετοχή μας αυτή αναλαμβάνουμε την ευθύνη να εργασθούμε για το οικουμενικό καλό και την ευημερία των επόμενων γενεών» τόνισε επιπλέον ο κ. Γεραπετρίτης στον «Εθνικό Κήρυκα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

