Κασσελάκης: Τόση πολλή κοροϊδία δεν έχει ξανασυμβεί στον τόπο μας

«Τόση πολλή κοροϊδία, σε τόσο πολλούς, και για τόσο πολύ χρονικό διάστημα, δεν έχει ξανασυμβεί στον τόπο μας», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή αναφορά του 'Ακη Σκέρτσου σε συνέντευξη του.

«Υπουργός Επικρατείας! Βρήκε γιατί το ίδιο απορρυπαντικό έχει φτηνότερα στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα: Έχει υποδεέστερη σύνθεση! Η ίδια μάρκα. Η ίδια συσκευασία. Τα ίδια γραμμάρια. Όμως, μέσα στο κουτί που πωλείται στη Γερμανία οι κόκκοι είναι υποδεέστεροι! Γιατί είναι γνωστό ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα αγοράζουμε μόνο κόκκους που έχουν τα πτυχία τους, το πιάνο τους, τα γαλλικά τους», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρεται επιπλέον και στο ελληνικό κρητικό λάδι, λέγοντας ότι «εμείς το εξάγουμε» και πως όμως «οι Έλληνες το πληρώνουμε 18,14 ευρώ το λίτρο», ενώ «οι Γάλλοι με τον διπλάσιο μισθό το πληρώνουν 13,5 ευρώ το λίτρο».

«Τόση πολλή κοροϊδία, σε τόσο πολλούς, και για τόσο πολύ χρονικό διάστημα, δεν έχει ξανασυμβεί στον τόπο μας. Νομίζω ότι είναι ώρα να απαντήσουμε με δύο λέξεις: έχουμε αξιοπρέπεια», αναφέρει καταληκτικά ο κ. Κασσελάκης.

