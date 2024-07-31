Βουλή: Τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ζητούν 5 κόμματα της αντιπολίτευσης 

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη και τη διαβίβαση του πορίσματος για υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ζητούν με 5 ξεχωριστά αιτήματα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

«Επικοινώνησα προσωπικά με τους αρχηγούς των 4 κομμάτων, με τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Χαρίτση, τον κ. Κασσελακη, τον κ. Κουτσούμπα, και όλοι συμφώνησαν ότι είναι κορυφαίας σημασίας η εξέταση του σκανδάλου», δήλωσε στο περιστύλιο της Βουλής η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου προσθέτοντας πως «κατατίθεται αυτή τη στιγμή και μέχρι τη λήξη της ημέρας αιτήματα από της πέντε κοινοβουλευτικές ομάδες προκειμένου να συγκληθεί η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Να κληθεί η εισαγγελέα κα Αδειλίνη και να εξεταστεί από τα μέλη της επιτροπής».

Ήδη ανάλογα αιτήματα γραπτώς έχουν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ζητώντας να συγκληθεί η επιτροπή μέχρι και την Παρασκευή, οπότε και κλείνει η Βουλή, λόγω των θερινών διακοπών.

Κατά τον Κανονισμό της Βουλής πάντως, προκειμένου το όποιο πρόσωπο να κληθεί υποχρεωτικά προς ακρόαση, το σχετικό αίτημα πρέπει να συγκεντρώνει πλειοψηφία 2/5 ποσοστό στο οποίο δεν φτάνουν οι υπογραφές των μελών των ανωτέρω κομμάτων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Επιπλέον, πηγές της πλειοψηφία σχολίαζαν πως πρόκειται για ένα μη νόμιμο αίτημα το οποίο θα απορριφθεί, καθώς η κλήση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη για την δικαστική της κρίση, συνιστά ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.